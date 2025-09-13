¡ÚÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾²¬¹°¤¬¸ì¤ë¡í¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡í¢
¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ïµî¤ë6·î3Æü¤ËÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ33¡Ê1958¡ËÇ¯¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿"¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå"Ä¹ÅèÌÐÍº¡£
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿À¤Âå¤¬µå³¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ëº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà¤Î³èÌö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤µ¤¨¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
À¸³¶ÂÇÎ¨.305¡£¥×¥í17Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»2471°ÂÂÇ¡¢444ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Ï5²ó¡£5ÅÙ¤ÎMVP¡¢17²ó¤â¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1974Ç¯10·î¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤¬¤¬·Ð¤Á¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÂÐÀïÁê¼ê¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢¤½¤Î"ËÜÅö¤ÎÀ¨¤µ"¤òÃµ¤ë¡£
ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëº£²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º°ì¶Ú¡¢¸½Ìò18Ç¯´Ö¤Ç191¾¡¤òµó¤²¤¿Âç¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾²¬¹°¡£Æ±¤¸¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Çµð¿Í¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¡Éé¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¡¦Ä¹Åè¤È¤ÎÂÐÀï»þ¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£°ìÎ®Æ±»Î¤·¤«¤ï¤«¤êÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾²¬¤«¤éÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿Ä¹Åè
¡½¡½ÄÌ»»2471°ÂÂÇ¡¢444ËÜÎÝÂÇ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¡¢ÄÌ»»2786°ÂÂÇ¡¢868ËÜÎÝÂÇ¤Î²¦Äç¼£¤µ¤ó¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¡¢ON¥³¥ó¥Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÂ¾µåÃÄ¤ÎÅê¼ê¤Ë¶²¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¾²¬¹°¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ËÊÂ¤ÖÂÇ¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾²¬¡¡2000ËÜ°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£µ»½ÑÅª¤ËÆÃÄ¹¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð·×»»ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾²¬¡¡»öÁ°¤ËÂÐÀï¥Ç¡¼¥¿¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÅê¤²¤¿¤éÂÇ¤¿¤ì¤ë¡¢¤³¤³¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡×¤È»×¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¡¢´Ö°ã¤¨¤¿......¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥¹¤ÇÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÍª¡¹¤È¸«Á÷¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÉÝ¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Í¡£Ä¾´¶¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÛµå¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡½¡½ON¥³¥ó¥Ó¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢²¦¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾²¬¡¡²¦¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÔ¤Ä¡£¤½¤³¤ò³°¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ì¤ÐÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤è¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¥µ¥µ¥Ã¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤òÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¹½¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¤â¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÅê¤²¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£
²¦¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ìÈÖ¤¦¤·¤í¡Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼´ó¤ê¡Ë¤ËÎ©¤Ä¡£°ìËÜÂÂÇË¡¤Ç¾å¤²¤¿±¦Â¤¬¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢Åö¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡½¡½1970Ç¯Âå¤«¤é1980Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹Åç¤Ë¤Ï°á³Þ¾ÍÍº¤µ¤ó¡ÊÄÌ»»2543°ÂÂÇ¡¢504ËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¡ÊÄÌ»»2339°ÂÂÇ¡¢536ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤È¤¤¤¦¶¯ÂÇ¼Ô¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¡¢ON¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾²¬¡¡°á³Þ¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¤É¤¦¹¶¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤È¶ì¼ê¤Ê¥³¡¼¥¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Åê¤²¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤ÐÅê¤²¤ä¤¹¤¤¤±¤É¡¢°ìÈ¯¤¬¤¢¤ë¡£¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ï·ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°á³Þ¤µ¤ó¤È¤ÏÀ³Ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢°á³Þ¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¹ÀÆó¤µ¤ó¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤â¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡£
1974Ç¯4·î6Æü¤Îµð¿Ívs¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï6²óÎ¢¡¢Ä¹Åè¤Ï¾¾²¬¤«¤é¥ì¥Õ¥È¤ËÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±¡Ë
¡½¡½ON¥³¥ó¥Ó¤âÀ³Ê¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¾¾²¬¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¡£²¦¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÅê¤²Â»¤¸¤òÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿......¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥¥ó¤ÈÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤«¤éÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯"¥«¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼"¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ç¤â¡¢´ª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÈÄ´»Ò¡¢¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Î¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤¦¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢É½¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤É¤³¤«¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤è¡£Åö»þ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¸òÎ®Àï¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÁ´Éô¤Ç30¿Í¤¯¤é¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¤¢¤ÎÁ®¡Ê¤Ò¤é¤á¡Ë¤¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡©
¾¾²¬¡¡¤½¤¦»×¤¦¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÁ®¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤â´¶À¤â¥×¥í¤ÎÃæ¤Î¥×¥í¤À¤Ã¤¿¡£
³Î¤«¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Â¨ºÂ¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¥Ç¡¼¥¿¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤¹µ»½Ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡ÀäÂÐ¤ËÄ¾´¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤ÎÅö»þ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤Û¤Ü¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ³Ê¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ì¤Ð¹¶¤áÊý¤¬¤ï¤«¤ë¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â²¶¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÌðÌÀÉ§¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¡¼¥É¤ÎÊÊ¤È¤«·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµÕ¤ËÍøÍÑ¤·¤ÆÁê¼ê¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡½¡½¤¢¤ÎON¥³¥ó¥Ó¤È1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç26»î¹ç¤âÂÐÀï¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Êá¼ê¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È»×¤¦¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢»ëÀþ¤È»ëÀþ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ò¥«¥Ã¤È¸«³«¤¯¤ó¤À¤è¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÍÞ¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤âÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÅª¡ÊÁÀ¤¤¡Ë¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¤â¤Î¤À¤è¡£¤½¤Î»þ¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
µð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ËÙÆâ¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ON¤È¿¿·õ¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£
¡½¡½¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾¾²¬¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Î»þ¤Ï¡Ö»ÍÈÖ¡¢¥µ¡¼¥É¡¢¥Ê¥¬¥·¥Þ¡Á¡×¤È¤¤¤¦¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤«¤é·à¾ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¡£¥Ô¥ó¥Á¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤Í¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤³¤Ã¤Á¤òâË¤ó¤Ç¡Ö²¶¤Ï¤ä¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÈÌÜ¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤è¡£
¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï9·î20Æü(ÅÚ)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¾²¬¹°¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤Ò¤í¤à¡Ë¡¡
1947Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÁÒÉß¾¦¤è¤ê»°É©½Å¹©¿åÅç¤ò·Ð¤Æ¡¢1968Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£ÍâÇ¯¤è¤ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢1978Ç¯¤Ë¤Ï16¾¡¤òµó¤²¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È9¾¡¤ò»Ä¤·1985Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³¥³¡¼¥Á¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Ï²Ö´¬Åì¹â¹»¤Î½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¸µ±ÊÃÎ¹¨