²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡¢»òÇÕ¤Ø¤Î·è°Õ¡Ö¹ñµ»´Û¤ÏÆÀ°Õ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶¯µ¤¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×
8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÏÂÀ½²£¹Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤
º£Ç¯5·î¡¢ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¤Ç2¾ì½êÏ¢Â³4²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¡£14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½©¾ì½ê¤ò¹µ¤¨¤¿²£¹Ë¤Ë¡¢Á°¾ì½ê¤ÎÈ¿¾Ê¤Èº£¾ì½êÍ¥¾¡¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁêËÐ·ù¤¤¡×¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤Ç¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÂç¤ÎÎ¤
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
µ©Àª¡Ê¤¤»¡Ë¤ÎÎ¤¡Ê¸½¡¦Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ë°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÏÂÀ½²£¹Ë¡×¤È¤·¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿7·î¤ÎÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï11¾¡4ÇÔ¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é»Ë¾åºÇÂ®¤Î13¾ì½ê¤Ç²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¤À¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤È¸À¤¨¤ë¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤«¤é1½µ´Ö¸å¡£8·î3Æü¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¾ì½ê¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏÌó1¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤ë²Æ½ä¶È¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
ÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Ãæ³Ø¤È¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¿·³ã¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÀÐÀî¡¢½êÂ°¤¹¤ëÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ÎÎÙÄ®¡¦°ñ¾ë¸©µíµ×¡Ê¤¦¤·¤¯¡Ë»Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î1Æü¡¢½©¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕÈ¯É½¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í......¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø±ï¡Ù¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç²Æ½ä¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
5·î¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢¾ì½ê¸å¤ËÂè75Âå²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¡£¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âç´Ø¾º¿Ê»þ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¹ËÂÇ¤Á¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¤ÎÊôÇ¼²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤êÈäÏª¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¡¢1Æü¤ÎµÙ¤ß¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÌ¾¸Å²°Æþ¤ê¡£
60Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¾ì¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê½éÆü¤Ï¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢Âè74Âå²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤È¶¦¤ËÃÛ¤¯¡ÖÂçË¡Ê¤¿¤¤¤Û¤¦¡Ë»þÂå¡×¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬Â¤ÎÉé½ý¤Ç5ÆüÌÜ¤«¤éµÙ¾ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿·²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤Ò¤È¤ê²£¹Ë¡×¤È¤·¤Æ½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡Ö²¸¿Í¡×¤Ç¤â¤¢¤ë郄°Â¡Ê¤¿¤«¤ä¤¹¡Ë¤òÂÀÅá»ý¤Á¤Ë¡¢°ìÌç¤ÎÎ´¡Ê¤¿¤«¡Ë¤Î¾¡¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¤òÏªÊ§¤¤¤Ë½¾¤¨¤¿ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ï¡¢Æü¡¹°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4ÆüÌÜ¤ËÊ¿Ëë¡¦²¦Ë²¡Ê¤ª¤¦¤Û¤¦¡Ë¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢8ÆüÌÜ¡¢10ÆüÌÜ¤â¶âÀ±¤ò¸¥¾å¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤é°ìÊâ¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ï¢ÆüËþ°÷¸æÎé¤ÎÅìËÌ½ä¶È¤Ç¡¢ÄÌÏ©¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÂç¤ÎÎ¤¡£²£¹Ë¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¡¢¾ìÆâÀ°Íý¤Î¿Í¤âÂçÊÑ¤½¤¦
¤½¤·¤Æ¡¢13ÆüÌÜ¤Ë¤Ï2ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡ÀïÀþ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ëÊ¿Ëë¡¦¶×¾¡Êö¡Ê¤³¤È¤·¤ç¤¦¤Û¤¦¡ËÀï¤ËÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¡£·ãÆ°¤Î¿·²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î¾ì½ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î4ÇÔÌÜ¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥ª¥ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦......¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²£¹Ë¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢14ÆüÌÜ¡Ê´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Î¤ï¤«¤¿¤«¤«¤²¡ÏÀï¡Ë¡¢Àé½©³Ú¡ÊÂç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Î¤³¤È¤¶¤¯¤é¡ÏÀï¡Ë¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¾¯Ç¯»þÂå¤Ï¡ÖÁêËÐ·ù¤¤¡×
Âç¤ÎÎ¤¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ²£¹Ë¡¦ÎØÅç¡¢¸µÂç´Ø¡¦½ÐÅç¡¢½½Î¾¡¦±óÆ£¤é¤òÀ¸¤ó¤À¡ÖÁêËÐ¤É¤³¤í¡×¤ÎÀÐÀî¸©¡£
Âç¤ÎÎ¤¤³¤ÈÃæÂ¼ÂÙµ±¡Ê¤À¤¤¤¡Ë¾¯Ç¯¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÌîµå¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¼Â²È¤ÏÍµÊ¡¤Ê¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìîµå¤Ï¥ß¥Ã¥È¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«¤ÎÆ»¶ñ¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ......¡£Éã¿Æ¡ÊÃÎ¹¬¤µ¤ó¡Ë¤¬¹â¹»¡¢¼Ò²ñ¿ÍÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÁêËÐ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×
À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤éÂç¤¤¯¡Ê4036g¡Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤â½Ä²£¶¦¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿ÂÙµ±¾¯Ç¯¤Ï¡¢ÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤Ç½ù¡¹¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÁêËÐ¤ò¡Ö¸«¤ë¡×¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤¬¡¢¡Ö¼è¤ë¡×¤³¤È¡¢ÆÃ¤Ë·Î¸Å¤Ï¹¥¤¤Ê¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÂÙµ±¾¯Ç¯¤Î¡ÖËÜ¿´¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÂ©»Ò¤Ë·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤â¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡Ö»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¿½ê¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¤ÎÎ¤
ÁêËÐ·ù¤¤¤ÎÂÙµ±¾¯Ç¯¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÁêËÐ¤ÎÀèÇÚ¤¬¡¢Ãæ³Ø¤«¤éÎÙ¸©¡¦¿·³ã¤Ç¡ÖÁêËÐÎ±³Ø¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¡ª¡¡¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·³ã¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×
Åö»þ¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤«¤éÂ¾¸©¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ÏÂÙµ±¾¯Ç¯¤Î¡ÖÇ®°Õ¡×¤Ë¤«¤±¤¿¤Î¤À¡£
¿·³ã¸©¤Î»åµûÀî¡Ê¤¤¤È¤¤¤¬¤ï¡Ë»ÔÎ©Ç½À¸¡Ê¤Î¤¦¡ËÃæ³Ø¹»¤Ø¤Ï¡¢ÁêËÐÉô¤Î¹ç½É½ê¡Ö¤«¤Ë¤äÎ¹´Û¡×¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÄÌ¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥à¤ä¥Þ¥ó¥¬¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â¶Ø»ß¤È¤¤¤¦ÁêËÐÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÙµ±¾¯Ç¯¤ÎÂ©È´¤¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¼ø¶È¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤¿¤ï¤¤¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿·³ã¸©Î©³¤ÍÎ¹â¹»¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÁêËÐ¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë³Í¡Ê¤È¡Ë¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Õ¤¿¤Ä³Í¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥í¡ÊÂçÁêËÐ¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö6Ç¯´Ö¤Î¿·³ã¤Ç¤Î¸·¤·¤¤À¸³è¤Ï¡¢ÁêËÐ¤òÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆüÂÎÂç¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ëã·Æ£¡Ê°ìÍº¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡¢¡Ø¾Íè¡¢¥×¥í¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥¦¥Á¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¹¡×
¶¯¹ë¡¦ÆüÂÎÂçÁêËÐÉô¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂÙµ±¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¶Ú¥È¥ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ê¹»Æâ¤Î¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ø¶È¸å¡¢ÁêËÐÉô¤Î·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÎÀ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Ìë¤Ë³Ø¹»¤ØÌá¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüÂÎÂç¤Ï¼«¼çÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ú¤·¤¯¿¤Ó¿¤Ó·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÂ¤ß¤¤¤ëÂç·¿ÎÏ»Î¤ÎÆÍ¿Ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë½Ö´Ö¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎÁÎË¹¶Ú¤È»°³Ñ¶Ú¡¢Âç¶»¶Ú¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£²£¹Ë¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¤½¤ÎµðÂÎ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶ÚÆù¤À
ÂÙµ±¤Ï1Ç¯»þ¤«¤é¤½¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¡¢¹ñÂÎÀÄÇ¯¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¡£11·î¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¡¢¡Ö³ØÀ¸²£¹Ë¡×¤Ëµ±¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢4Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¤ÇÌµº¹ÊÌµéÍ¥¾¡¡¢¹ñÂÎÀ®Ç¯¤ÎÉô¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£¤µ¤é¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ëë²¼10ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¡£
¢£¡Ö¥×¥í¡×¤ò´¶¤¸¤ÆÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ËÆþÌç
ÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÂÙµ±¤Ï¡¢ÆþÌç¤¹¤ëÉô²°¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÉô²°¤«¤é´«Í¶¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÇÉô²°¤ò¸«³Ø¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÆþÌç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¤¬¶½¤·¤¿Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉô²°¤ò¸«³Ø¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢¡Ê¸µÂç´Ø¤Î¡Ë郄°Â´Ø¤Ë¶»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¶»¤Î¸ü¤µ¡¢¹ø¤Î½Å¤µ¤Ë¡Ø¥×¥í¡Ù¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢郄°Â´Ø¤«¤é¡¢¡Ø¡Ê¸µ·»Äï»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ëµ©Àª´Ø¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ì¤è¡Ù¤È¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤¬°ñ¾ë¸©°¤¸«¡Ê¤¢¤ß¡ËÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñµ»´Û¤Þ¤Ç¤Ï±ó¤¤¤·¡¢¶á¤¯¤ËÍ·¤Ö½ê¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁêËÐ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢23Ç¯²Æ¾ì½ê¡¢Ëë²¼10ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤ÀÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢½©¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¡¢24Ç¯½é¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤æ¤¨¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ò·ë¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥¶¥ó¥Ð¥é´Ø¼è¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢£¡Ö¥Û¡¼¥à¡×¤Ç5²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦
¤½¤Î¸å¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏÆþËë3¾ì½êÌÜ¤Î24Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤Î²÷µó¤ò¿ë¤²¤ë¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é7¾ì½ê¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±Ç¯½©¾ì½ê¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾ì½ê¸å¤ÏÂç´Ø¤Ë¾º¿Ê¡£
Âç´Ø¾º¿ÊÄ¾¸å¤Î¶å½£¾ì½ê¡¢25Ç¯½é¾ì½ê¤³¤½À®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Õ¾ì½ê¡¢²Æ¾ì½ê¤ÈÏ¢Â³Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âè75Âå²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤éÌó2Ç¯¡£ÂçÂ´ÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¶¿¤ÎÎØÅç¡ÊÂè54Âå¡Ë°ÊÍè¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤À¤Ã¤¿¡£
8·î¤ÎÀÐÀî¡¢¿·³ã½ä¶È¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢»ÙÅÙÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¡¢ÃÎ¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡Ê²£¹Ë¾º¿Ê¤Î¡Ë½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤éÀ¼±ç¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
²Æ½ä¶ÈÃæ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î´ÑÀï¡£ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²£ÉÍ¹â¹»¤Î»î¹ç¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥×¥íÌîµå¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¿ä¤·¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ......¡×
Âç¤ÎÎ¤¤Î¡ÖÌîµå°¦¡×¤Ï·òºß¤Ê¤è¤¦¤À¡£
9·î14Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë½©¾ì½ê¤Ï¡¢´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¤ÎÂç´Ø¤È¤ê¤ä¡¢¿·¾®·ë¤Î¿·±Ô¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤¡Ë¡¢Àè¾ì½ê½éÍ¥¾¡¤·¤¿Á°Æ¬¡¦¶×¾¡Êö¤é¼ã¼ê¤ÎÌö¿Ê¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¼ãÎ´·Ê´Ø¤ÎÂç´Ø¤È¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÀµÄ¾¡¢¤Û¤«¤ÎÎÏ»Î¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²£¹Ë¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÊÉ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð......¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤½¤ì¤è¤ê¡¢ËÍ¡¢4²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Î¤¦¤Á¡¢3²ó¤¬Åìµþ¡ÊÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÅìµþ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¡Ù¤À¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯µ¤¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
Âç¤ÎÎ¤¤Ï¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤È5²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡üÂç¤ÎÎ¤ ÂÙµ±¡ÊDaiki ONOSATO¡Ë¡¡
Âè75Âå²£¹Ë¡£2000Ç¯6·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤ÏÃæÂ¼ÂÙµ±¡£Æó½ê¥Î´ØÉô²°½êÂ°¡£¿ÈÄ¹192Ñ¡¢ÂÎ½Å191Ô¡£ÆÀ°Õµ»¤ÏÆÍ¤¡¢²¡¤·¡¢±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¡£¼ñÌ£¤ÏÌîµå´ÑÀï¤Ç¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉðÅÄÍÕ·î¡¡¼Ì¿¿¡¿¥ä¥Ê¥¬¥ï¥´¡¼¥Ã¡ª