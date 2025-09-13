０−５惨敗で衝撃の開幕６戦６敗。昨季90Pで英２部３位が緊急事態。指揮官が語る現状「道はただ１つ--」「私が自分を最初に批判する」
６試合で６敗。最悪のスタートダッシュだ。
現地９月12日に開催されたイングランド２部リーグ第５節で、シェフィールド・ユナイテッドが、降格組のイプスウィッチと敵地で対戦。失点を重ね、０−５で大敗した。
これでリーグ開幕５連敗。古橋亨梧にバーミンガム初ゴールを許すなどし、１−２で敗れたカラバオカップ１回戦を含めれば、６連敗となった。
昨季は勝点90を獲得し、３位に入りながら昇格プレーオフで14ポイントも下回るサンダーランドに苦杯を喫し、昇格ならず。最大の目標こそ達成できなかったものの、力強い戦いを見せたなか、今季はここまで勝率０％、敗率100％を記録してしまっている。
当然、解任がちらつく。今季からチームを率いるルベン・セレス監督はイプスウィッチ戦後、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューで苦しい現状を語った。
「この世界はそういうものだ。試合に勝てなければ、自分の立場は常に議論の対象となる。それは私だけでなく、世界中のどの監督にも当てはまる。それが現実だ。我々にとっての道はただ１つ――クラブで最後の瞬間まで懸命に働き続け、常に100％を尽くすことだ。仕事を完遂し、望んだ結果を得られなくても、少なくとも自分の信念や価値観、物事への取り組み方は明確だと言える。
彼ら（シェフィールド・Uのオーナー）は今日まで私を支えてくれた。試合後には話していない。フットボールでは様々な出来事が起きる。人々は決断を下さねばならない。私がスタメンを決めなければならないようにね。私は他者が下す決断を心配しているわけではない。トレーニングに臨む際、どうすればより良くなるか、選手たちの士気をどう高めるか、次の試合にどう備えるか、それだけを考えている。それが私の姿勢だ」
42歳のスペイン人指揮官は「私は自分自身を最初に批判する者であり、プレッシャーをかける者だ。これからもずっとそうあり続けるだろう」とも伝えた。
次節は昇格組のチャールトンをホームに迎える。初勝利を掴み、プレッシャーを和らげることはできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
