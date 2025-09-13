Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

13ÆüÄ«¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÇÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

13Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î½÷¿ÀÂç¶¶¤ÇÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ºê³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¸áÁ°4»þ¤¹¤®¡¢½÷¿ÀÂç¶¶ÉÕ¶á¤Î³¤¾å¤Ç50Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤òÈ¯¸«¡£ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ê¤É¤Ï¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£