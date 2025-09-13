¡ÚËüÇîÂ®Êó¡Û9·î12Æü(¶â)¤Ï¡ÖÊ¿ÆüºÇÂ¿¡×¤Î19.9Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È1¤«·î¡¡9·î13¡Á29Æü¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯ËèÆü¡ÖÂçÊÑº®»¨¡×Í½ÁÛ¡¡¤¤¤Ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©
¡¡³«Ëë¤«¤é154ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
¡¡¤¤ç¤¦9·î13Æü¤â¸áÁ°9»þ¤´¤í¤«¤é¡¢²ñ¾ìÅì¥²¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¤Î²ñ¾ìÆâ¤Îº®»¨¤Ï¡ÖÂçÊÑº®»¨¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È1¤«·î¡¡¤¤Î¤¦12Æü¤Ï¡ÖÊ¿ÆüºÇÂ¿¡×¡¡³«Ëë°ÊÍèºÇÂ¿¤ÎÆü¤ËÇ÷¤ë19.9Ëü¿Í¤¬Íè¾ì
¡¡¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Â®ÊóÃÍ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎËüÇî¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï21.9Ëü¿Í¡Ê´Ø·¸¼Ô´Þ¤à¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¤âÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò½ü¤¤¤Æ20Ëü9000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬ËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é1½µ´Ö¡¢Ê¿Æü¤Ç¤âËèÆü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½µËö¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤È¤Ê¤ëÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¤Î¤¦12Æü¤ÏÊ¿Æü¤Î¶âÍËÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇÂ¿Íè¾ì¼Ô¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÚÍËÆü¤ËÇ÷¤ëÊ¿ÆüºÇÂ¿¤Î¿Í½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È1¤«·î¡¡¤³¤ÎÀè29Æü¤Þ¤ÇÊ¿Æü¤â¡ÖËèÆüÂçÊÑº®»¨¡×
¡¡ËüÇî¤ÎÊÄËëÆü¤Þ¤Ç»Ä¤ê30Æü¡£ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀè4½µ´Ö¤Îº®»¨Í½Â¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçÊÑº®»¨¡×¤ÎÆü¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢§ÂçÊÑº®»¨¡§9·î13(ÅÚ)¡¢14(Æü)¡¢15(·î)¡¢16(²Ð)¡¢17(¿å)¡¢18(ÌÚ)¡¢19(¶â)¡¢20(ÅÚ)¡¢21(Æü)¡¢22(·î)¡¢23(²Ð)¡¢24(¿å)¡¢25(ÌÚ)¡¢26(¶â)¡¢27(ÅÚ)¡¢28(Æü)¡¢29(·î)¡¢10·î4(ÅÚ)¡¢5(Æü)
¢§º®»¨¡§9·î30(²Ð)¡¢10·î3(¶â)
¢§¤ä¤äº®»¨¡§10·î1(¿å)¡¢2(ÌÚ)¡¢6(·î)¡¢7(²Ð)¡¢8(¿å)¡¢9(ÌÚ)¡¢10(¶â)
¢§Ê¿¾ï¡§¤Ê¤·
¡¡Ê¿Æü¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÆü¤¬¡ÖÂçÊÑº®»¨¡×¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢13Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯ËèÆü¡ÖÂçÊÑº®»¨¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£