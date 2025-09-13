【ニューヨーク＝金子靖志、ワシントン＝阿部真司】トランプ米大統領を支持する保守系団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」代表のチャーリー・カーク氏（３１）が射殺された事件で、捜査当局は１２日、米西部ユタ州のタイラー・ロビンソン容疑者（２２）を逮捕したと発表した。

犯行前にカーク氏を批判していたことから、捜査当局は政治的な動機があったとみて調べている。

捜査当局などによると、１１日深夜、事件現場となったユタ州のユタバレー大から約４００キロ南の同州ワシントン郡でロビンソン容疑者の身柄を拘束した。同大の学生ではなく、単独犯とみられる。現在、殺人罪など複数の容疑で州内の刑務所に拘束されている。

ロビンソン容疑者は犯行後、服を着替えて逃走。大学近くの森林で、犯行に使用したとみられるライフル銃が見つかった。銃に残っていた弾薬には「反ファシスト」を表現する文字が刻まれていた。犯行前、家族との会話で、カーク氏について「彼は憎しみに満ち、憎しみを広めている」と非難していたという。

米ＣＮＮなどによると、ロビンソン容疑者の父親は米連邦捜査局（ＦＢＩ）が公開した写真を見て、息子が銃撃犯だと確信。出頭を促したが、「自首するくらいなら自殺した方がましだ」と答えたことから、知人を通じて通報したという。

トランプ氏は１２日に出演したＦＯＸニュースの番組で、「（容疑者が）有罪となり、死刑になることを願っている」と述べた。