¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤¬Ãæ»ß¤Ë¡¡¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ½Äê¤âÅ·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï13Æü¡¢¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å2025¡×¤Î³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤ÎÆü¸á¸å¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤òÅ·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¡Ú½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛËÜÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Ë¤ª¤±¤ë#¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤Ï¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´±¿¹Ò¤È¼þÊÕ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤¿È½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å0»þ25Ê¬¤´¤í¤«¤é10Ê¬ÄøÅÙ¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÅ¸¼¨Èô¹Ô¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡¢Åìµþ±Ø¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¡¢½ÂÃ«±Ø¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¡¢ÅÔÄ£¤ÈÅÔÆâ³Æ½ê¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£