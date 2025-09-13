ÄÇÌ¾µËÊ¿ ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.

¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄÇÌ¾µËÊ¿¡Ê61¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ï¤¢¤¢¤ª¤¤¤·¤½¤Ã¡ª¡×ÄÇÌ¾µËÊ¿¤Î¼êºî¤êÃæ²ÚÎÁÍý

¡¡ÄÇÌ¾¤Ï¡Ö#ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¡¢¼êÎÁÍý¡Ö#»ÍÀîÉ÷ËãÇÌÆ¦ÉåÐ§¡×¤òÈäÏª¡£¤´¤í¤Ã¤ÈÂç¤­¤á¤ÎÆ¦Éå¤¬Æþ¤Ã¤¿ËãÇÌÆ¦Éå¤¬ÇòÊÆ¤Î¾å¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÆ¦Éå¤Ï¼ê¤Ç¤Á¤®¤ë¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ËþÂ­¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¢¤¢¤ª¤¤¤·¤½¤Ã¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖµËÊ¿¥á¥·ºÇ¹â¡×¡ÖµËÊ¿¤µ¤ó¡¢¤½¤í¤½¤í¥ì¥·¥ÔËÜ½Ð¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£