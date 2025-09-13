◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

今大会オープニング種目の男子３５キロ競歩で、勝木隼人（自衛隊体育学校）が自身初の表彰台となる銅メダルを獲得した。日本競歩勢６大会連続メダルは、勝木と、トップ集団を形成した川野将虎（旭化成）との“作戦会議”がもたらしたものだった。

レース前、移動のバスで隣になった２人は展開を相談。「８人は序盤で絞りたい」という意見で一致し勝木は「誰も出なかったら僕が（先頭で）引く」と宣言し、スターと直後から先頭で引っ張った。

蒸し暑さからか想定より早く集団はばらけ、１０キロ過ぎに川野から「もう３人に絞れました」と言われて状況を把握でき「気持ちが楽になれた」。２２年銀、２３年銅と過去２度メダル獲得の後輩の存在は心強く「ここにいたらメダルを取れるんじゃないか」という期待感にもつながった。

一時はダンフィー、川野から離されたが、残り２キロで川野をかわして３位に浮上し銅メダルを獲得。国立競技場のトラックをガッツポーズしながら歩き「これがテレビで見てた光景か。いい夢としてすごく出てきそう」という喜びに浸ったのもつかの間、ゴール後に倒れ込んだ川野に真っ先に駆け寄った。「１人で取ったメダルじゃなくて、本当に、協力して取ったメダルだなと思います」との思いが表れた行動だった。