◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、中５日で敵地・ジャイアンツ戦に先発し、初回に先取点を許した。先頭打者ラモスを高めの直球で空振り三振。だが続く２番ディバースを四球で歩かせると、３番アダメズに左中間へ二塁打を浴び、中堅パヘスの失策もあり一塁走者が一気に生還した。

この日は現役最多２６５勝を挙げている４２歳のレジェンド右腕・バーランダーとの投げ合いで、今季１２勝目を狙う。

前回登板で６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では、ノーヒットノーランまであと１アウトの快投を見せたが、９回２死から被弾。日本人投手では野茂英雄、岩隈久志に次ぐ歴史的快挙を逃した。さらに、降板後には救援陣が崩れ、悪夢の逆転サヨナラ負け。山本の１２勝目も消えていた。

山本は試合前時点で今季２７試合に登板し、１１勝８敗、防御率２・７２と圧巻の成績をマークしていた。１０日（同１１日）に地区優勝マジック「１３」が再点灯したドジャースは、この日から１０連戦がスタートし、レギュラーシーズンも残すところは１６試合。エースの再びの快投で勢いに乗り、ラストスパートを掛けたいところだ。