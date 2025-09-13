陸上の第２０回世界選手権東京大会が１３日、国立競技場で開幕した。最初の種目となる男女３５キロ競歩が午前７時３０３０分にスタート。男子の勝木隼人（３４＝自衛隊）が２時間２９分１６秒で銅メダルと日本勢メダル第１号となった。

男子は２大会連続でメダルを獲得している川野将虎（２６＝旭化成）、勝木、丸尾知司（３３＝愛知製鋼）らが海外の強敵に挑んだ。日本勢は先頭集団でレースをリード。「やる気・元気・勝木」のキャッチフレーズで知られる勝木が引っ張ると、続いて元世界記録保持者・川野が集団をけん引する展開。丸尾は序盤で出遅れた。

レース終盤、川野が苦しそうな表情で立ち止まるシーンも見られた中、ウルタード（エクアドル）が抜け出すも３枚目の警告で３分３０秒の待機となり、メダル争いから脱落した。さらにペースを落とした川野はダンフィー（カナダ）に抜かれて後退。そのまま大きく順位を下げ、最後まで粘りのある気を見せた勝木が表彰台に上った。

日本勢メダル第１号とＳＮＳやウェブ上では「うれしいニュース」「よく頑張った」「粘りの歩きで日本勢に勢いをつけてくれました」との声とともに波乱のレース展開だったことに「競歩って超過酷なんですね」「壮絶なレースだったな」「この気候の中で歩く。それだけで尊敬です」「つらくても前向きに歩く姿に感動」などの意見が書き込まれていた。