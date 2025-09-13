「モヤさま」伝統の“アシスタント引き継ぎ式”YouTubeで初公開 5代目・齋藤陽アナにサプライズ発表も
【モデルプレス＝2025/09/13】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、DMM TVオリジナルバラエティ「モヤモヤさまぁ〜ず2 やっぱりTHEリゾートハワイ2025」（毎週土曜日最新話追加）に出演している5代目齋藤陽アナが、4代目田中瞳アナからモヤさまアシスタントのバトンを受け取る、「アシスタント引き継ぎ式」を、13日11時よりYouTubeにて無料公開する。
さまぁ〜ずの2人がなにもない街（モヤモヤする街）や大都会の裏道をあえてブラブラする「モヤモヤさまぁ〜ず2」で根強い人気を誇る、伝統のハワイロケが13回目を迎え、2024年に続き今年もDMM TVに登場。ハワイではお馴染みの人から知られざる新モヤモヤSPOTまで、「モヤさま」ならではのハワイ・オアフ島のウラの魅力を全6話にわたって届ける。
第3話の配信が始まった本日13日は、4代目田中瞳アナから5代目齋藤陽アナへの「アシスタント引き継ぎ式」の模様をYouTubeにて初公開。田中アナから齋藤アナへの感動のアドバイスに、大竹と三村も思わず引き込まれ、「ずっと見てられるわ」と言い放つ。そしてラストにさまぁ〜ずの2人から告げられたのはモヤさま伝統のハワイロケ。初の海外ロケが決まった齋藤アナの反応とは。
最新作である第3話「DAY2 OH MY！狩野アナ9年ぶりの帰還だYO 前半」では陸上経験者の齋藤アナがビーチフラッグに挑戦し、とんでもない名勝負を繰り広げるほか、大竹はオオティキとなり悩みを解決。そんな中、絶景の公園でスペシャルゲストが姿を現す。（modelpress編集部）
