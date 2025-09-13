¡Ö¡È·Ù»ëÄ£¿Í¡É¤Î¿´°Õµ¤¡×¤¬½É¤ë¡Ö¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×°ì»þÊÄ´Û¤Ø¡Ä¡Ö½Þ¿¦·Ù»¡´±¡×¤ÎÁÔÀä¤ÊºÇ´ü¤òÊª¸ì¤ëÅ¸¼¨¤â
½Þ¿¦¼Ô¤Ø¤Î¡ÖÄÃº²¤Î¸ÀÍÕ¡×
¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶¤Ë¤¢¤ë·Ù»ëÄ£¤Î·Ù»¡ÇîÊª´Û¡Ö¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤¬¡¢°ìÂÓ¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤ËÈ¼¤¦°ÜÅ¾¤Î¤¿¤á¡¢9·î15Æü¤Ç°ì»þÊÄ´Û¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÁ¤·¤¤¡ÖÀÖ¥Ð¥¤¡×¤ä·Ù»¡¹Ò¶õµ¡Æ³ÆþÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼
¡¡1961¡Ê¾¼ÏÂ36¡ËÇ¯¤Ë¡Ö·Ù»¡¹ÊóÁêÃÌ½ê¡×¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¡¢94Ç¯¤Ë¤Ï·Ù»¡ÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡À©ÅÙ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤ÎÀ©Éþ¤äÁõÈ÷¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÎß·×Íè´Û¼Ô¤¬400Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6³¬¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò¤Ò¤¯¤Î¤¬5³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¡Á·Ù»¡¤ÎÊâ¤ß¡×¡£1874¡ÊÌÀ¼£7¡ËÇ¯¤Î·Ù»ëÄ£ÁÏÀß¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿·Ù»¡¤ÎÎò»Ë¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¸¼¨¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤Î½Þ¿¦·Ù»¡´±¤Î¸²¾´Å¸¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢38¿Í¤Î°ä±Æ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢6¿Í¤Î°äÉÊ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½Þ¿¦»ö°Æ¤òÅÁ¤¨¤ëÅö»þ¤Î¿·Ê¹µ»ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÈÈ¿ÍÂáÊá¤ÎºÝ¤ä¡¢Æ¨Áö¼Ö¡Ê¼Ô¡Ë¤òÄÉÀ×Ãæ¤Ê¤É¡¢»öÎã¤ÏÍÍ¡¹¤À¤¬¡¢·ì¤ÎÀ×¤â»Ä¤ëÀÚ¤êÎö¤«¤ì¤¿À©Éþ¤äÁõÈ÷ÉÊ¡¢¿§¤¢¤»¤¿·Ù»¡¼êÄ¢¤Ê¤É¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·Ù»¡´±¤¿¤Á¤ÎÁÔÀä¤ÊºÇ´ü¤Î¾ìÌÌ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡°ä±Æ¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢Âè79Âå·Ù»ëÁí´Æ¡¦µÈÌî½à»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÄÃº²¤Î¤³¤È¤Ð¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ
¡¡À¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á
¡¡´ºÁ³¤È¤¿¤¿¤«¤Ã¤¿·Ù»ëÄ£¿Í¤Î¿´°Õµ¤¤¬
¡¡¤³¤³¤Ë¤¢¤ë
¡¡°¦¤¹¤ë¼Ô¤ò»Ä¤·
¡¡Ì¤Íè¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é
¡¡¤¤¤µ¤®¤è¤¯
¡¡»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¡¡·Ù»ëÄ£¿Í¤ÎÊª¸ì¤¬
¡¡¤³¤³¤Ë¤¢¤ë
¡¡¸ù¡Ê¤¤¤µ¤ª¤·¡Ë¤ÎËö±Ê¤¯¸ì¤ê¤Ä¤¬¤ì¤ó¤³¤È¤ò
¡¡¸æÎî¡Ê¤ß¤¿¤Þ¡Ë¤Î°Â¤é¤«¤ËÌ²¤é¤ì¤ó¤³¤È¤ò
¡¡38¿Í¤Î°ä±Æ¤ÎÃæ¤Ë¡¢1989Ç¯5·î16Æü¤Ë½Þ¿¦¤·¤¿¡¢¾®ÎÓÍøÌÀ½äººÉôÄ¹¡ÊÅö»þ35¡¦½Þ¿¦¸å2³¬µéÆÃ¿Ê¤Ç·ÙÉô¡Ë¤È»³ºêÃ£Íº½äºº¡ÊÆ±30¡¦·ÙÉôÊä¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ°¦¤ÎºÊ¤È»°¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ½äººÉôÄ¹¡¢Âç¤¤ÊÌÜ¤¬Í¥¤·¤½¤¦¤Ê»³ºê½äºº¡Ä¡ÄÆó¿Í¤ÏÎýÇÏ½ðÃæÂ¼¶¶ÇÉ½Ð½ê¡ÊÅö»þ¡¦¸½ºß¤Ï¡Ö¸òÈÖ¡×¡Ë¤ÇÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ëºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·õÆ»2ÃÊ¤Î¾®ÎÓ½äººÉôÄ¹¤Ï1974¡Ê¾¼ÏÂ49¡ËÇ¯ºÎÍÑ¡£¿ùÊÂ½ð¡¢Âè5µ¡Æ°Ââ¤Ê¤É·Ð¤Æ¡¢85Ç¯11·î¤«¤éÎýÇÏ½ð¤Ø¡£·õÆ»3ÃÊ¤Î»³ºê½äºº¤Ï78¡Ê¾¼ÏÂ53¡ËÇ¯ºÎÍÑ¤Ç¡¢¾®¶â°æ½ð¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢85Ç¯10·î¤«¤éÆ±½ð¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡¢ÃæÂ¼¶¶±ØÆî¸ý¤Ë¶á¤¤Æ±ÇÉ½Ð½ê¤Ç¤Ï5·î15Æü¡¢¸á¸å4»þ¤«¤é2¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î½äºº¡Ê30¡Ë¤È·×3¿Í¤Ç¶ÐÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
»´·à¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡Ö·Ù»ëÄ£¤«¤é³Æ¶É¡¢½ÅÍ×»ö·ïÈ¯À¸¤ÎÌÏÍÍ¡×
¡¡1989Ç¯5·î16Æü¸áÁ°3»þ¤¹¤®¡£·Ù»ëÄ£Âè2¼«Æ°¼Ö·Ù¤éÂâ¡Ê2¼«¤é¡Ë¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÌÚ¾¼Íº»á¡Ê¤Î¤Á¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢ÃæÌî¶è¤Ë¤¢¤ëÆ±ÂâÌîÊýÊ¬Ãó½ê¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£ÄÌ¿®»ØÎáËÜÉô¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿ÌµÀþ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò¤½¤Ð¤À¤Æ¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ì¥³¡¼¥ë¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢ËÜ»ØÎá¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¤«¤é³Æ¶É¡¢ÎýÇÏ·Ù»¡½ð´ÉÆâÃæÂ¼¶¶PB¡ÊÃí¡¦¥Ô¡¼¥Ó¡¼¡á¥Ý¥ê¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¸òÈÖ¤ÎÎ¬¡Ë·ý½ÆÈ¯¼Í²»¡£¾ÜºÙÆþÅÅÃæ¡£¶á¤¤¶É¤Ï¸½¾ìÊý¸þ¤Ø¡×
¡¡PB¤Ç·ý½ÆÈ¯¼Í²»¡½¡½È¿¼ÍÅª¤Ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÀ¾ÉðÃÓÂÞÀþÃæÂ¼¶¶±Ø¤Î¤¹¤°¶á¤¯¡£ÌîÊýÊ¬Ãó½ê¤ÎÃ´ÅöÊýÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê¶Ð°÷¤¬¤«¤Ä¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¶è°è¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡Ö·â¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¼ÀÁö¤¹¤ëPC¡ÊÃí¡¦¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î¤³¤È¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢·ý½Æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢°ÂÁ´¥´¥à¤ò³°¤·¤Æ¼ÂÃÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£°ì¡»Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÃæÂ¼¶¶PB¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤¿¤ê¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ê¿Í±Æ¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤±¤¤¤·410¡ÊÃí¡¦¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·Éä¹æ¡Ë¤«¤é·Ù»ëÄ£¡¢ÃæÂ¼¶¶PB¤Þ¤â¤Ê¤¯¸½Ãå¡×
¡¡¤ÈÊó¹ð¤·¤¿»þ¡¢¸òÈÖ¤ÎËµ¤é¤Ë¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎPM¡Ê¥Ô¡¼¥¨¥à¡á·Ù»¡´±¡Ë¤¬ÊòÁ³¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤¾¡£²¿¤«ÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤À¡¢¹õÌÚ¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡×
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤È¡¢Æó¿Í¤È¤âÆ±»þ¤ËPC¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ó¡Ê¹õÌÚ¾¼ÍºÃø¡Ø·Ù´±¤ÏÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢°ú¤¶â¤òÃÆ¤¤¤¿¡ÙÁðµ±½ÐÈÇ¤è¤ê¡Ë
¡¡ÇÉ½Ð½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¹õÌÚ»á¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÎÓ½äººÉôÄ¹¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡ÖÄ¹¤µ¤ó¡Ê½äººÉôÄ¹¤ÎÎ¬¡Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¡¢PM¤¬·ì¤À¤é¤±¤À¡×
¡¡»ä¤Ï¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëPM¤Ï²¿¤âÅú¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö»êµÞ»êµÞ¡¢¤±¤¤¤·410¤«¤é·Ù»ëÄ£¡£ÃæÂ¼¶¶PBÆâ¤ËPM¤¬°ìÌ¾·ì¤À¤é¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»êµÞµßµÞ¼Ö¤ÎÇÉ¸¯¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö·Ù»ëÄ£Î»²ò¡£·Ù»ëÄ£¤«¤é¤±¤¤¤·410°Ê¸å¸½¾ìÊó¹ð¼ÖÎ¾¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¡£PM¤ÎÀ¸Ì¿¤ÎÊÌ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ý½Æ¤Î³ÎÇ§¤òºÇÍ¥ÀèÄ´ººÊó¹ð¤»¤è¡£¤Ê¤ªÊ»¤»¤Æ¸½¾ìÊÝÂ¸¤ÎÅ°Äì¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£°Ê¾å·Ù»ëÄ£¡×¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ÎÄÌÏÃ¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢Áê¶Ð°÷¤Î¡Ö¸òÈÖ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ì¿Í¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£»³ºê½äºº¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÒÎ¢¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤½äºº¤À¤Ã¤¿¡£Æ¬¤ò¸òÈÖ¤ÎÊÉ¤Ë¸þ¤±¡¢º¸È¾¿È¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì®¤ÏÈù¤«¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â©¤âÀä¤¨Àä¤¨¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÏÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¡£·ý½Æ»ÈÍÑ¤Îº¯À×¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÎ¬¡ËPB¤ÎÅÅÏÃ¤Î¼õÏÃ´ï¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ù¤Î²¼¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ø»Ò¤Ï¸åÊý¤ËÈô¤Ó¡¢PM¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÎ¬¡Ë°ì°ì¡»ÈÖ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¼õÏÃ´ï¤Ë·ìº¯¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¤ÏÇò¤¤ÉôÊ¬¤¬¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£ÀÖ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤à¤·¤í¹õ¤À¤Ã¤¿¡£±¦¹ø¤Î·ý½Æ¤Ï¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î±¤á¶â¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÓ¤ò¼è¤êÌ®¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¼å¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÂ©¤Ï¤Ê¤¤¡Ó¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÎýÇÏ½ð°÷¤â¶î¤±ÉÕ¤±¡¢Ìî¼¡ÇÏ¤äÊóÆ»¿Ø¤â¸½¾ì¤Ë²¡¤·¤«¤±¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¹õÌÚ»á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼þÊÕ·Ù²ü¤ä¸¡º÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¸áÁ°6»þ¡£·Ù»ëÄ£¤«¤é¤Î°ìÀÆ»ØÎá¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¤«¤é³Æ¶É¡¢ÎýÇÏ·Ù»¡½ð´ÉÆâÈ¯À¸¤Î·Ù»¡´±»¦¿Í»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡¡¹õÌÚ»á¤Ï¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢2¿Í¤Î·Ù»¡´±¤Î½Þ¿¦¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
É¬¤ºÈÈ¿Í¤ò¡Ä¡Ä
¡Ö¶â¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂ¾¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¤ß¤¸¤á¤Ê°ìÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²¯Ã±°Ì¤Î¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶ä¹Ô¶¯Åð¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï½Æ¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç·Ù´±¤ò½±¤Ã¤¿¡×
¡¡¸øÈ½¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¼«±Ò´±¡ÊÅö»þ20¡Ë¤Î¶¡½Ò¤Ç¤¢¤ë¡£Î¥º§¤·¤¿Êì¿Æ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¾®³Ø4Ç¯¤«¤é¹â¹»3Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Êì¿Æ¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î½»¤à¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¡£ÃËÀ¤âÊÌ¤ì¤¿ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¸µ¼«±Ò´±¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤¿¡£¶öÁ³¤À¤¬¡¢Æó¿Í¤ÏÆ±¤¸ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µ¼«±Ò´±¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ±µï¤Ï¶²ÉÝ¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬ÀÞ¤ì¤Æ²æËý¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÃËÀ¤Ï¸µ¼«±Ò´±¤ÎÊì¤ò¤è¤¯²¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÃËÀ¤òÁþ¤ßÉÔ²÷¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÖÅÙ¤Ë¤Ï¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡Ö´¶¾ð¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£·ÐºÑÅª»ö¾ð¤Ê¤É¤«¤éÂç³Ø¿Ê³Ø¤Ï¤¢¤¤é¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤Ç¤ÏÂº·É¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ë¡Ö¥´¥ë¥´13¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2Ç¯¤Ç½üÂâ¤¹¤ë¤¬¡¢Âà¿¦¶â43Ëü7000±ß¤È¤¢¤ï¤»Ìó100Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿Ãù¶â¤Ç¼Ö¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¡¢ÊªÀÅ¤«¤ÊÀÄÇ¯¡½¡½¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤½¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5·î16Æü¸áÁ°2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¤ÈÇÉ½Ð½ê¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»³ºê½äºº¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÏÅÏ¤êÌó17¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÇØÃæ¤ä¶»¤Ê¤É¤ò¿ô²ó»É¤·¡¢¹ø¤ÎÃ»½Æ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡£»³ºê½äºº¤Ï·ã¤·¤¯Äñ¹³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À©°µ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Áû¤®¤òÊ¹¤¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¾®ÎÓ½äººÉôÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶»¤Ê¤É¤ò¿ô²ó»É¤·¡¢Ã»½Æ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê·ã¤·¤¤Äñ¹³¤Ë¤¢¤¤¡¢Ã»½Æ¶¯Ã¥¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¡£¾®ÎÓ½äººÉôÄ¹¤ÏÆ¨¤²¤ë¸µ¼«±Ò´±¤Ë3È¯¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢¸òÈÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ½ð¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¼õÏÃ´ï¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡Ê¤â¤¦°ì¿Í¤Î½äºº¤Ï²¾Ì²Ãæ¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡²¿ÅÙ»É¤µ¤ì¤Æ¤âÈÈ¿Í¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Ã¥¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿Ã»½Æ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿Æ±Î½¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯À¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á½ð¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ë¡½¡½¤Þ¤µ¤ËÁÔÀä¤ÊºÇ´ü¤Ë¤·¤Æ¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¤Þ¤Ç¤Î·Ù»¡º²¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉ¬¤ºÅ¨¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡½¡½¡×
¡¡·Ù»ëÄ£¤ÏÁÜººÂè°ì²Ý¤Î»¦¿Í·¸»Í¸ÄÈÉ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÁÜººÂè»°²Ý¤Ê¤É·º»öÉô³Æ²Ý¡¢¤½¤·¤ÆÎÙÀÜ¤Î20½ð¤«¤é¤â±þ±ç¤òµá¤á¡¢200¿ÍÂÖÀª¡ÊÄÌ¾ï¤ÎÆÃÁÜËÜÉô¤ÎÌó3ÇÜ¡Ë¤ÇÁÜºº¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÎÄÌÌë¤Ï5·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï6·î9Æü¤Ë¸øÁò¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¡£¸µ¼«±Ò´±¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï6·î8Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£Á´¿¦°÷¤Î¼¹Ç°¤ÎÁÜºº¤¬¼Â¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶¶ÄÞÌÐÁÜººÂè°ì²ÝÄ¹¡¦Åö»þ¡Ë¡£
¡ÖË¡¼£¹ñ²È¤ÎÃá½ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿µÕ¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê»ö·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤â¶§°¤Ç»ÄµÔ¡£Èï¹ð¤ÎÉÔ¶ø¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¶Ë·º¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ê1991Ç¯5·î27Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛÈ½·è¡Ë
¡¡Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤ëºÝ¤âÌµÉ½¾ð¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¶¾ð¤ò¾Ã¤·µî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¸µ¼«±Ò´±¤Î»à·ºÈ½·è¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ç³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢98Ç¯9·î17Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»¡ÇîÊª´Û¤ÏÍè½Õ¡¢ÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ë¤¢¤ëTOC¥Ó¥ë¤ÇºÆ³«Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
