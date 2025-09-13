¡Ö¥Ð¥«¥ä¥í¥¦¡ª¡¡¤ªÁ°¤Ï¡ÈÍµ¤µ¤ó¡É¤Ç¤¤¤¤¡×¡¡Àï¸åºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¡×¤Ë¤ä¤¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤¿Æü
¡¡Í¼´©»æ¡¦Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¼¹É®¡¦Ã´Åö¤·¡¢¸½ºß¤âÆ±»æ¤Çµ»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÊ÷ÅÄ½ß¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢·Ý¿Í¡Ä¡ÄÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¿´¤Î»Ù¤¨¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ø¤¢¤Î¿Í¡Ù¤Î¤Ò¤È¸À¡×¡£Âè33²ó¤Ï¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¡£¤¢¤Î¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¤ÎÈëÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈëÂ¢¼Ì¿¿¡Û½é¡¹¤·¤¤¡ª¡¡¼«Âð¤ÇÄ«¿©¤òËËÄ¥¤ê¡¢·»¡¦¿µÂÀÏº»á¤È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¿¿´é¡Ä¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ë¤ä¤¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤¿¡¢¼ã¤Æü¤ÎÍµ¤Á¤ã¤ó
¡Ö·¯¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡»ÍÈ¾À¤µª¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡ÊµýÇ¯52¡Ë¤ÎÆü³è»þÂå¤Î±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬¡¢²£ÉÍ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤äÍýÍ³¤òµ»ö¤Ë¤·¤¿¤éÀÐ¸¶¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Êµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤È·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¤ËÅìµþ¡¦Ä´ÉÛ¤ÎÀÐ¸¶¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£±þÀÜ¼¼¤Ë¤Ï¡Ö¾®Àµ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Ì¾ÈÖÆ¬¤Î¾®ÎÓÀµÉ§ÀìÌ³¤äÅ¸Í÷²ñ¤ò´ë²è¤·¤¿Æü³è¤ÎÌò°÷¤é¡¢³Î¤«4¿Í¤¬¥º¥é¥ê¤È´é¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï°ì¿Í¡£°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·¯¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë°ì½Ö¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¡£
¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¡£¤Ä¤¤¤Ë¾®ÎÓÀìÌ³¤¬¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¡£·¯¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï2»þ´Ö¶á¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ì¤¤µ²±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢14Ç¯¸å¡¢¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¤ÎÏ¢ºÜ»þ¤Ï¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ï¢ºÜ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ÏÃ¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤ÏÍµ¼¡Ïº¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢ÀÐ¸¶¥×¥í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¤ÆÉ¤ßÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Î»þ¤Î·Ð°Þ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»þ¤¬²á¤®¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤É¤Î¥Ä¥é¤µ¤²¤Æ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£°Õ¤ò·è¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÌò°÷¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËãµª¤µ¤ó¤ÎÍê¤ß¤¸¤ã»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¤Ø¤ÎÀÐ¸¶¥×¥í¤Î¸ü¤¤¿®Íê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥ë¥»¡¼¥ëËãµª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¤Î¡Ø»ä¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦02Ç¯¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤ÎÈâ¤ËÃåÊª¤ò¤Ï¤À¤±¡¢ÂÀÂÜ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¡£ÂÀÂÜ¤Ë¼Ø¤ÎÄ¦¤êÊª¡£¤³¤ì¤ÏÅÁÀâ¤Î»ÉÀÄ»Õ¡¢ÛðÅ·ÂÀÏº¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢Ï¢ºÜ¤ÏÛðÅ·ÂÀÏº¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤Ç¤³¤Á¤é¤âÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö¤»¤¤é¤éÍúÎò½ñ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢Á´67²ó¤ÎÄ¹¤¤Ï¢ºÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ºÜ¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Î°ú¤¤Î¶¯¤µ¤À¡£Íµ¼¡Ïº¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤ÎÆü·à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï65Ç¯¡£¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ÎËµ¤é¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡×¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿72Ç¯¤Ë¡¢Íµ¼¡Ïº¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÉõÀÚ¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÍµ¼¡Ïº¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö±Æ¼í¤ê¡×¤ò¸«¤Æ¤«¤éÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÍµ¼¡Ïº¤¬¤¤¤¿¡£Å¹Ä¹¤«¤é¡ÖÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÎÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡£Åö»þ¤ÎÍµ¼¡Ïº¤Ï¤´¤Ã¤Ä¤¤¥ª¥Í¥¨¤Ë²¼Ê¢Éô¤ò°®¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¥ª¥«¥Þ·ù¤¤¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ÇÅ¹Ä¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÃÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢3²óÌÜ¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥¡¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥«¥ë¥»¡¼¥ëËãµª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¡¢²£¤ËºÂ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Å¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö±Æ¼í¤ê¡×¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤â¤¢¤ó¤Ê±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤È²¿¤²¤Ê¤¯¸À¤¦¤È¡¢Íµ¼¡Ïº¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤â½Ð¤ë¤«¡×¤È¸À¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥«¥ë¡¼¥»¥ë¡£
¡¡Íµ¼¡Ïº¤¬ÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤Æ¾®ÎÓÀìÌ³¤Ë¼¡²óºî¤Î¡Ö±Æ¼í¤ê ¤Û¤¨¤íÂçË¤¡×¤Ë¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤ò½Ð±é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó½Ð±é¤Ï¼Â¸½¤·¡¢¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï¤¯¥Î°ì¡Ê½÷¤Ä¤Ü¿¶¤ê»Õ¤«¤éÊÑ¹¹¡Ë¤ò±é¤¸¤¿¡£Äó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥«¥ä¥í¥¦¡ª¡¡¤ªÁ°¤ÏÍµ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡×
¡¡¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï¡¢70Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¥×¥íÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÅÔ²ñ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»£±Æ»þ¤ËÍµ¼¡Ïº¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤â¿ÆÌ©¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÅ¯Ìé¤ò»Ï¤á¡¢¼þ°Ï¤ÏÍµ¼¡Ïº¤ò¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¡¢¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤â¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢
¡Ö¥Ð¥«¥ä¥í¥¦¡ª¡¡¤ªÁ°¤ÏÍµ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡×
¡¡¤È¼¸¤é¤ì¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤ËÍµ¼¡Ïº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï¾å²¼¤äÌò¿¦¤Ê¤É¤òÄ¶¤¨¤¿´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¡£ÀÐ¸¶¥×¥í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇ®³¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËºÇ¯²ñ¤¬ÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤ÏÅö»þ¡¢Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¤¤¤Æ¡¢ÀÐ¸¶¥×¥í¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃË¤Ê¤ó¤«Ï¢¤ì¤ÆÍè¤¿¡ª¡×
¡¡¤ÈÍµ¼¡Ïº¤¬À¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£Íµ¼¡Ïº¤È¤Ï¿§Îø¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤¤â¤Á¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥¹¥¿¡¼¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤¬¤ä¤¤â¤Á¤ò¾Æ¤¯»Ñ¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤½¤é¤¯Ã¯¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¡£
Ê÷ÅÄ½ß¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô