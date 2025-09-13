【NASCAR】第28戦：プレーオフ Enjoy Illinois 300／ワールドワイド テクノロジー レースウェイ（日本時間9月8日）

【映像】壁走り→ブレーキが“火を吹く”衝撃トラブル

アメリカで大人気のレース、NASCAR（ナスカー）の第28戦がイリノイ州マディソンで開催された。レース中、ウォールに張り付いて走ったマシンのホイール内から炎が見られ、ファンを驚かせている。

全240周のレースも残り33周となった。プレーオフ進出者とそうでないドライバー、また終盤にきてタイヤ交換を完了しているマシンと、していないマシンが混在し、コース上はカオス状態に。この時、中団にいたタイ・ディロンの10号車がコース外側のウォールに張り付いたまま走ってゆく映像が映し出され、このレース10回目のイエローコーションが発出された。解説のジャック・アマノ氏が「ブレーキトラブルですね」と言うとおり、リプレイでは、ディロンが乗ったシボレー・カマロはストレートでブレーキから黒煙を出して減速し、そのままターン（コーナー）へ突っ込んでいた。

壁にボディを擦りながら2つのターンを走り切ったディロンのカマロは、なんとか止まらずにそのままピットへ向かう。しかしタイヤまわりがクローズアップされると、右フロントのフェンダーは傷だらけで、タイヤも少し傾いている。さらに、ブレーキキャリパーあたりから出火しているのが見えた。

アマノ氏は「キャリパーが壊れちゃってる。ぶつかって壊れたのかもしれないけど」と言及し、続けて「ブレーキ冷却に使う空気は（抵抗になるので）できるかぎり減らすようにしているが、減らし過ぎると熱が上がってブレーキが壊れてしまう」とNASCARのマシンのブレーキの構造と壊れた理由を簡単に解説している。

結局リタイアとなったディロンだったが、同シーンは、「壁走り状態に…w」「火出てるな」「炎上」「そんな壊れ方するんだ」「煙出てたからそもそもタイヤバーストしてたのかも」など、視聴者からの反響も大きかった。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）