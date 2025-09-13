俳優の吉瀬美智子（50）が10日、Instagramを更新。美脚が際立つ装いでたたずむ、撮影現場での姿を公開し、「透明感がステキです」「マジ可愛い！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】吉瀬美智子の“オトナセクシー”な水着姿

これまでにも、「久々の4人集合。美味しくて楽し過ぎた〜。また集まろう！」と、俳優の板谷由夏（50）、長谷川京子（47）、井川遥（49）と食事を楽しんだ時の写真や、スリットから美脚がのぞくコーディネートでポーズを決める撮影現場での様子など、仕事やプライベートについてInstagramで発信している吉瀬。

吉瀬美智子の撮影現場での姿

7月6日に、ピースをしてほほえむ写真を公開すると、「オトナセクシー!!の水着姿」「鼻血止まらんって!!」など、様々な反響が寄せられた。

9月10日は、17日発売の雑誌『日経ヘルス』の撮影風景を公開。白のタンクトップにアウターを肩からかけ、美脚が際立つショートパンツというコーディネートでポーズを決める姿に、ファンからは「美しすぎます！」「セクシー！」「さわやか美魔女」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）