UFO実在説はもはや常識？都市伝説界隈で囁かれる説を披露「原発によく現れる」「放射能・放射性物質にまだ人物が知らない影響がある」
「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」通称「UFO議連」では、UFOを単なるオカルトではなく、「安全保障上の脅威」として捉える動きがある。そんなUFOについて、都市伝説界隈はどのように考えているのか。ABEMA的ニュースショーが直撃した。
UFOについて、都市伝説を語る会のニコラ・テツヤ代表は「原発にUFOがよく現れるというのは結構報告されている。一説によると、放射能・放射性物質に関して、まだ人類が知らない影響があるらしい。宇宙人側から見ると。なのでその警告だったり、あるいは事故が起きた際、まだ人類は対処できないので、宇宙人の技術で食い止めることをしていたというのは聞いたことがある」と語る。
さらに、「宇宙人が地球人を拉致する。UFOが地球人を連れ去る誘拐事件。それを政府は黙認する代わりに向こうの技術と交換している」と続けた。
「具体的に地球外からもらったテクノロジーは？」と聞くと、「皆さん持っているスマートフォン。iPhoneなんて中を開けると半分近くかな？バッテリーで出来ていて。すごく高性能で説明がつかないという話は聞いたことがある」と都市伝説界隈で囁かれる説を披露した。
