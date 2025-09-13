タレント壇蜜（44）が12日、レギュラー出演する文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜午後1時）からの卒業を番組で発表した。

エンディングで9月いっぱいでの卒業を発表。壇蜜は「お世話になりました。2年前に入退院を繰り返して途中退席もしてしまって、番組に穴を空けてしまったんですけれども、それでも待ってていただいて、こうやって今まで（番組に）出させていただいたことに本当に感謝しています」とリスナー、番組関係者に感謝の言葉を語った。

10月からは新たな仕事のスケジュールが入っていることにも触れた。「それをマネジャーから聞いて、そうだったらいいなと。まだ予定の段階ですけど、ちゃんと粛々とやっていきたいです。どうかみなさん9月の終わりまで、あと2回ですね。お付き合いいただけたら幸いです」と続けた。

約7年の出演での思い出では「いろんなゲストの方といろんなお話をできたのが一番楽しかった。何よりオープニングで、みんなでブレイン・ストーミングのように楽しくおしゃべりできたのが思い出です。毎週ここで皆さんと『おはようございます』ってあいさつできてここに来るのがうれしかった。待っててもらえるのがうれしかった」と感慨深く語った。

同局「壇蜜の耳蜜」でパートナーを務めた太田英明アナウンサーは「いや〜、すっごい寂しいです。本当に寂しいです」と感情を込めた。

壇蜜は2018年（平30）4月から同番組で大竹まこと（76）のパートナーとしてレギュラー出演。現在は金曜日を担当してきた。最後の出演は9月26日となる。