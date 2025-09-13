不倫していると、奥さんより自分のほうが優れていると思ってしまうもの？ 今回は、奥さんにマウントをとってくる不倫相手を撃退したエピソードをご紹介します。

知ってるのは私だけ？

「夫が不倫し、不倫相手を含め話し合いをしたときのこと。慰謝料の請求について淡々と説明していたら、不倫相手の女が急に怒ってきたんです。『嫉妬ですか？』『私が奥さんより愛されてるから』『彼が甘えてくる姿、知らないでしょう？』『男の顔になった彼のこと、知ってるのは私だけなんですよ』って意味のわからないことを言い出して。

『そんなもの、とっくに知ってますけど』『私と夫が何年恋人やってたと思ってるんですか？』『あなたこそ、夫として、父親として振る舞う彼の姿を知らないでしょう？』『それを知ってるのは、妻である私だけだから』と言い返して黙らせました。

夫は反省しているし、ATMとして活用する予定だから離婚はしないけど、何でこんなバカな女を不倫相手に選んだろうって思うといまだに腹が立ちます」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2025年7月）

▽ 何年も一緒にいる奥さんに向かって「私の方が知っている」なんてマウントをとるのは愚かですよね……。不倫相手が知っている姿なんて、ほんの一部ですよ。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。