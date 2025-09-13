正妻が不倫夫に妖しく跨り…「今日ねタイミング法の日なんだよ」＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されてきた。

9月12日（金）に放送された最終回では、真夏に心を奪われ続ける夫・時夢の服を脱がせながら、妻の空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）が妖しく迫り…。

【映像】決して夫を逃がさない！未来が時夢に執念のキス…

◆「私は、もう何も奪われないよ」

どうあがいても不倫相手である真夏（松本）のもとに行ってしまう夫・時夢（安田）を逃がさないため、手錠まで持ち出した未来（高橋）。しかし、そこまでしても時夢は逃げて真夏に会いに行ってしまう。

そこで未来は、真夏から奪った腕時計でタイムリープし、時夢が逃げ出すのを阻止。時夢は弱々しい声で「未来…頼むよ」というが、未来は「頼まれない！ 逃がさない、行かせない、ずっと一緒」と再び夫に手錠をかけた。

さらに未来は、時夢をイスに座らせると、「タイちゃん（＝時夢）覚えてる？ 今日ね、タイミング法の日なんだよ」と妊娠しやすい日だと話し、服を脱ぎ始める。

そして時夢に跨った未来は、「愛し合おう」と彼のシャツのボタンも外していった。

暗い表情を浮かべる時夢に、未来は「もしかして今の気持ち4、5、9？ 地獄？」と質問。時夢が何も答えないと未来は笑って「違う違う、地獄じゃないよ。10、5、9、天国だよ」と言い聞かせ、顔を背けようとする時夢の両頬を押さえる。

そして「私は、もう何も奪われないよ」と告げた未来は、強引に時夢の唇を奪った。