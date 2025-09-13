マルコム・ブログドン、ランドリー・シャメットらがニックスと無保証の1年契約に合意

9月12日。フリーエージェント（FA）のマルコム・ブログドンが、ニューヨーク・ニックスとの1年契約に合意したと代理人が『ESPN』へ伝えた。

32歳のブログドンは、193センチ103キロのポイントガード。NBAキャリア9年目の昨シーズンは、ワシントン・ウィザーズで24試合に出場し、平均23.5分12.7得点3.8リバウンド4.1アシストをマーク。

ベテランガードのブログドンは、ミルウォーキー・バックスで2017年に新人王、ボストン・セルティックス在籍時の2023年に最優秀シックスマン賞に選ばれた実績を持つ。

昨シーズンのニックスは、イースタン・カンファレンス3位の51勝31敗を残し、カンファレンス・ファイナルへ進出。トム・シボドーに代わってマイク・ブラウンが指揮官へ就任した。

ジェイレン・ブランソン、カール・アンソニー・タウンズのオールスターデュオにOG・アヌノビー、ミケル・ブリッジズ、ジョシュ・ハートと強固な先発陣を形成するニックスは、今夏の補強でジョーダン・クラークソン、ガーション・ヤブセレを加えている。

もっとも、ニックスはここ数日にランドリー・シャメット、ギャリソン・マシューズとも1年契約合意と報じられていて、ブログドンも含めた3選手はいずれも無保証契約となっている。

現状で、今シーズンのニックスは年俸総額が2億1139万9734ドル（約310億7576万898円）になっていて、CBA（労使協定）によって定められた例外条項などの制限を決定する基準額のセカンドエプロン、2億782万4000ドル（約305億5012万8000円）を超えている。

そのため、ブログドン、シャメット、マシューズは、トレーニングキャンプとプレシーズンゲーム期間でロスター入りをかけて競い合うこととなる。地元メディア『New York Post』のステファン・ボンディ記者は、リーグ関係者はニックスがブログドンをキープし、シャメットもしくはマシューズのどちらかを残すと見込んでいると報道。

ただ、ニックスがベテラン陣をロスターに残すべく、ウェイブ（保有権放棄）やトレードによってサラリーを削減してロスター枠を空ける動きに出る可能性もあるだけに、今後の動向に注目していきたいところだ。