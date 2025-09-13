2人退場のレバークーゼンに完敗…フランクフルト、堂安起点に1点返すも今季初黒星
[9.12 ブンデスリーガ第3節 レバークーゼン 3-1 フランクフルト]
ブンデスリーガ第3節が12日に行われ、MF堂安律が所属するフランクフルトは敵地でレバークーゼンに1-3で敗れた。堂安は右サイドハーフで先発出場し、90分間プレー。チームは今季初黒星を喫し、開幕からの連勝は2で止まった。
フランクフルトは前半にMFアレックス・グリマルドの直接FKとFWパトリック・シックのPKで2点を先行されるが、後半7分に堂安の右CKを起点にMFジャン・ウズンがゴールを奪取。後半14分にはレバークーゼンのMFロベルト・アンドリヒ、同アディショナルタイム2分にはMFエキ・フェルナンデスが2度目の警告で退場した。
しかし、後半アディショナルタイム8分に再びグリマルドに直接FK弾を許し、9人のレバークーゼンに1-3で敗北。ブンデスリーガ開幕3連勝を逃した。
