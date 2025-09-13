Àþ¹á²Ö²Ð ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©À¾¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤ò¹ñÆâ¤ÇÍ£°ìºî¤ë¡È¿À¡É¤ËÌ©Ãå
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀþ¹á²Ö²Ð¤Î¿À¡É Åû°æ»þÀµ´á¶ñ²Ö²ÐÀ½Â¤½ê¡¦Åû°æÎÉÂÀ¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¡£Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô¤Ë¤¢¤ëÅû°æ»þÀµ´á¶ñ²Ö²ÐÀ½Â¤½ê¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢Åû°æ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë²ÐÌô¤Î»ÅÊ¬¤±ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡£ºî¶È¾ì¤Î²°Æâ¤Ï¡Ö²ÐÌô¤À¤«¤é¡¢ÅÅµ¤¤¬ÊüÅÅ¤¹¤ë¤È´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¿¿¤Ã°Å¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â²Ö²Ð¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ï²Æº×¤ê¤ÎÄêÈÖ¡¦²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Çã¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à´á¶ñ²Ö²Ð¡£¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¤äÀþ¹á²Ö²Ð¤â´á¶ñ²Ö²Ð¤Î°ì¼ï¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï´á¶ñ²Ö²Ð¤Î¹ñÆâÀ½Â¤¤Ï¤ï¤º¤«10%¡£Åû°æ¤µ¤ó¤Ïµ®½Å¤Ê´á¶ñ²Ö²Ð¿¦¿Í¤Î°ì¿Í¤Ê¤Î¤À¡£
1929Ç¯¤ËÁÄÉã¡¦»þÀµ¤µ¤ó¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿Åû°æ»þÀµ´á¶ñ²Ö²ÐÀ½Â¤½ê¡£Åû°æ¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬¡¢ÁÄÉã¤äÉã¤«¤éµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·13Ç¯Á°¤Ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
Åû°æ¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë²Ö²Ð¤ÏÌó50¼ïÎà¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤òÊ¹¤¯¤È¤Þ¤º¡Ö¶å½£Ãº²Ð¡×¡Ê110±ß¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î²Ö²Ð¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î´á¶ñ²Ö²Ð¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ò¶¥¤¦¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã²Ö²Ð¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç2019Ç¯¡¢Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö²Ð²Ö¤Ë¡¢¾¯¤·²Ð¤ÎÊ´ºÞ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö²Ð¤ÎÊ´¤Î²Ö²Ð¡×¤ÈÅû°æ¤µ¤ó¤ÏÉ½¸½¡£
Â¾¤Ë¤âÉÙ»Î»³¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö²ÖÉÙ»Î¡¦ÀÄ¡×¡Ê550±ß¡Ë¤ä¡¢¸¶ÎÁ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¶âÂ°¤òÅº²Ã¤·¡¢²Ð²Ö¤ÎÂç¤¤µ¤äÆÈÆÃ¤Ê²»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶âÂ°²Ö²Ð¤â¡£¶âÂ°²Ö²Ð¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à²Ö²Ð¡×¤¬¡Ö¤·¤È¤·¤È¡×¡¢¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥ê¥¦¥à²Ö²Ð¡×¤¬¡Ö¤Ñ¤Á¤Ñ¤Á¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à²Ö²Ð¡×¤¬¡Ö¤µ¤é¤µ¤é¡×¤È¡¢¶âÂ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â550±ß/4ËÜ¡Ë¡£
¤½¤·¤ÆÀþ¹á²Ö²Ð¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡ÖÅì¡×¡ÖÀ¾¡×¤ÎÉ½µ¤¬¡£¡ÖÀ¾¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Àþ¹á²Ö²Ð¡£Åì¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤ÏÅìÆüËÜ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Àþ¹á²Ö²Ð¡×¤ÈÅû°æ¤µ¤ó¡£
Àþ¹á²Ö²Ð¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå½é´ü¡¢µþÅÔ¤äÂçºå¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤ÇÎ®¹Ô¡£¹áÏ§¤ËÎ©¤Æ¤ëÀþ¹á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÀþ¹á²Ö²Ð¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾»Ä¤«¤é¡¢À¾¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤Ï²Ð²Ö¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ú¤·¤à¡£
°ìÊý¡¢Åì¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤Ï²ÐÌô¤ÎÉôÊ¬¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê2¼ïÎà¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤À¤¬¡¢¶áÇ¯³¤³°À½¤Î°Â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ë»Ô¾ì¤¬ÀÊ´¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹ñÆâ¤ÇÅì¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤òºî¤ì¤ë¤Î¤ÏÅû°æ»þÀµ´á¶ñ²Ö²ÐÀ½Â¤½ê¤ò´Þ¤á¤¿¤Ã¤¿3¼Ò¡£¤½¤·¤ÆÀ¾¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åû°æ»þÀµ´á¶ñ²Ö²ÐÀ½Â¤½ê¤¬ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Ê¤Î¤À¡£
À¾¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾¯¤·É÷¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢²Ðµå¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ²Ð²Ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÅû°æ¤µ¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼À¾¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤ÏÉ÷¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤ÏÅì¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤Ï»æ¤ò»ÈÍÑ¡¢À¾¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤ÏÏÎ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡£
¤½¤·¤ÆÅû°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÏÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÆºî¤ê¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡×¡ÖÏÎ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·µ¬½¢ÇÀ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÈÅû°æÊÆ¡ÉºÏÇÝ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¡ÊÀ¾¤Î¡ËÀþ¹á²Ö²Ð¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÊÆ¡£°ðÏÎ¤ò¤³¤³¤«¤é¤È¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Î¾ì½ê¤Î¹¤µ¤Ï¡¢¡Ö4È¿¡ÊÌó4000Ö¡Ë¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ý³Ï¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢¡Ê°ìÈÌÅª¤ÎÊÆ¤Ï¡Ë¼ý³Ï¤·¤Ê¤¬¤éÊ´ºÕ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¹ÏÎ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ÎÄ¹¤¤¤Þ¤Þ¡Ê¤Î¾õÂÖ¡Ë¤ò¡¢2½µ´Ö¤°¤é¤¤´¥Áç¤µ¤»¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÏÎ¤¬¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ÎÏÎ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²Ö²Ð¤Ë»È¤¦1ËÜ1ËÜ¤ò¼êºî¶È¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¼êºî¶È¤ÇÀ°¤¨¤¿ÏÎ¤Ë¡¢¡Ö¤Ë¤«¤ï¡ÊÆ°ÊªÀ¤ÎÀÜÃåºÞ¡Ë¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿å¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢²ÐÌô¤ÈÎý¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥í¥É¥í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¤Ä¤±¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅû°æ¤µ¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤óÅì¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤âÁ´¤Æ¼êºî¤ê¤Ç¡¢»æÀ÷¤á¤ä»æ¤ÎºÛÃÇ¤â°ì¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Î¹©Äø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ 4¿§¤ÎÀ÷ÎÁ¤ÇÏÂ»æ¤òÀ÷¤á¤ë¡£ÏÂ»æ¤ËÊñ¤à¤Î¤ÏÅû°æ¤µ¤ó¤¬ÆÈ¼«¤ÇÇÛ¹ç¤·¤¿²ÐÌô¡£30Ç¯°Ê¾å¿²¤«¤»¤¿µÜºê¸©»º¤Î¾¾¤«¤é¼è¤Ã¤¿¾¾±ì¤È¡¢Î²²«¡¢¾Ë»À¥«¥ê¥¦¥à¤òº®¤¼¤Æºî¤ë¡£¡Ö½Å¤¤¤È¡Ê²Ö²Ð¤Î¡Ëµå¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²ÐÌô¤Î½ÅÎÌ¤Ï0.08g¡£
¤½¤ÎÏÂ»æ¤ò¡¢»Ø¤Ë¿å¤ò¤Ä¤±´¬¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡Ö´¬¤Êý¤Î¥³¥Ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¶õµ¤¤ò²¡¤·½Ð¤¹¡£²ÐÌô¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸Ç¤¯åÓ¤ë¤³¤È¡£¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤È°ìµ¤¤Ë²Ð¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¡¢µå¤¬¤Ç¤¤º¤Ëº£ÅÙ¤ÏÇá¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤æ¤Ã¤¯¤êÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Ç¤¯¶õµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤¤¤Æºî¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀþ¹á²Ö²Ð¡Ö²Ö¡¹¡×¡Ê1Ëü6500±ß¡Ë¤â¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃÏ¸µ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅû°æ¤µ¤ó¡£¡Ö»æ¤ÏÈ¬½÷¤Î¼ê¹÷¤ÏÂ»æ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÁðÌÚÀ÷¤á¤ÇÀ÷¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Áð²Ö¤«¤é¤Ç¤¤ëÀ÷ÎÁ¤ÇÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾åÉô¤Î²Ö¤Ó¤é¤Ï¼ê»ý¤ÁÉôÊ¬¡£¤³¤ì¤ò1Ëç¤º¤Ä¼è¤ê½Ð¤¹¤È1ËÜ¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤À¡£
¡ÖÈ¢¤â¶ÍÈ¢¤Ç¡¢2ÃÊÈ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤ÎÂçÀîÌÚ¹©¤Î¥í¥¦¥½¥¯Î©¤Æ¤È¶å½£»º¤Î¥Ï¥¼¤Î¼Â¤«¤é½ÐÍè¤¿ÏÂÏ¹¿¤¡×¤È¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ÁÇºà¤Ë¤è¤ë¤³¤Î²Ö²Ð¤Ï¡Öé²¡×¡Ö²´Ã°¡×¡Ö¾¾ÍÕ¡×¡Ö»¶¤êµÆ¡×¤È¡¢4ÃÊ³¬¤ËÊÑ²½¤¹¤ëµ¯¾µÅ¾·ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤¿¸å¤Ï¡¢¼ê»ý¤ÁÉôÊ¬¤ÎÈþ¤·¤¤²Ö¤Ó¤é¤À¤±¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦²Ö²Ð¤Ç¡¢Â£ÅúÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£