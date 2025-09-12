仏発バッグブランド「アルワン エル」が上陸　飛行機の機内でも販売

フランス発のバッグブランド「アルワン エル（Erwan L）」が、2025年秋冬シーズンから日本での展開をスタートした。国内デビューコレクションは「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」をはじめとするセレクトショップや百貨店、アルワン エルの公式オンラインストアなどで取り扱っており、今後日本航空（JAL）と全日空（ANA）の国際線の機内でも販売する。

アルワン エルは、デザイナーのアルワン・ル・ブリコ（Erwan Le Boulicaut）が2019年にフランスで設立したブランド。

ブランドの理念には、「自然からインスパイアされた美しさとクラフトマンシップの融合」、「タイムレスな美学」を掲げ、個性豊かな現代女性の日常に馴染むカジュアルなトートバッグやポーチを展開している。素材はフランス・ローヌアルプ地方で生産されたジャカード生地を使用し、自然の中の森や花から得たインスピレーションをシンプルなフォルムに落とし込んでいるという。生産は全てフランス国内で行っており、価格帯はバッグが1万5500〜2万2000円、ポーチが8800円〜。

◾️アルワン エル：公式オンラインストア