¥Þ¥óC½÷»Ò¡¡Ä¹Ã«ÀîÍ£¤Î·è¾¡ÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡ªÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¥¢¥·¥¹¥È¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬µ¡Ç½
¡¡¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°Âè2Àï¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C2¡½1¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡±Ñ¹ñ¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤ÎMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢2¡½1¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Î¸åÈ¾29Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤¬Ì£Êý¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÊ£¿ô¤ÎÁê¼êÁª¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¥´¡¼¥ëº¸Á°¤Ç¼õ¤±¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁê¼êGK¤Î±¦ÏÆ¤òÈ´¤¯¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏDFÆîË¨²Ú¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£FWÀ¶²Èµ®»Ò¤Ï¸åÈ¾18Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢Æ±42Ê¬¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Áê¼êGK¤ËµÍ¤á¤Æ¥¥Ã¥¯¤òÂÎ¤ËÅö¤Æ¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤Ï³«Ëë¤«¤é1¾¡1ÇÔ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï1Ê¬¤±1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£