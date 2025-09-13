hitomi、「LOVE 2000」秘話に号泣 シドニー五輪金メダリストを支えた“歌詞”
4児の母で歌手のhitomi（49）が、12日放送のTBS系『この歌詞が刺さった！グッとフレーズ』（後8：55）に出演。自身の代表曲「LOVE 2000」について、MCの加藤浩次（極楽とんぼ）ら出演者とトークを繰り広げ、号泣する一幕があった。
【写真】いい笑顔…高橋尚子＆hitomiの2ショット
この番組は、数ある名曲の「心に刺さった歌詞」に注目し、名曲の魅力を再発見する歌詞特化型の音楽番組。この日は、シドニー五輪金メダリストの高橋尚子が出演。高橋はオリンピック前の練習期間中から、ずっと「LOVE 2000」に常に背中を押してもらっていたといい、「マラソン本番スタート前の周りが張り詰めたような緊張感の中、自分だけこの『LOVE 2000』を聞いてhitomiさんワールドに包まれて、すごく救ってもらいました」とエピソードを披露した。
また、「『ニセモノなんか興味はないの ホントだけ見つめたい』という言葉なんですけど、ずっとオリンピックの金メダルを取りたいと思ってたんですが、自分で取りにいかない限りたどりつかない…。でも恐れちゃダメだから、この歌詞の通り、『ホンモノの金メダルを自分で取りに行くんだ！』『本物を！本物を！』って思わせてくれましたね」と当時を回想。 MCの加藤も「相当背中押してもらってますね」と感心していた。
このエピソードを聞いたhitomiは「ありがとうございます。自分は『愛』って見えないし、つかめるかつかめないかわからないイメージだったんですけど、あの部分を『金メダル』をイメージして聴いてくれたこと、うれしいかったです…」と話すと、表情を崩し、感激の涙。「ありがとうございます、グッときちゃいました…」といい、加藤が「収録止めます？」と聞くと、hitomiは「大丈夫です。（涙が）止まらなくなりそう」とハンカチで涙を拭いていた。
