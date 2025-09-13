世界選手権東京大会が開幕

陸上の世界選手権東京大会が13日に開幕した。TBS中継には東京2025世界陸上スペシャルアンバサダーの俳優・織田裕二が登場。ネット上の陸上ファンも歓喜に沸いた。

TBS中継にブルーのポロシャツ姿で登場。「東京五輪に対しての期待が大きすぎて、コロナで入れなくて……やっとキタなぁーって」と感慨深く語った。男子100メートルについて「今回はサニ（サニブラウン）がもちろんなんですけど、桐生選手が9秒台出している。これは楽しみだなと。守君も21歳」と期待した。

世界陸上と言えば、この男。ネット上でも「世陸に織田裕二戻ってきたー！」「やっぱり織田裕二が出て来ると私の気持ちが盛り上がる」「やっぱりこの人がいなきゃね」「世界陸上やっぱり織田裕二だよね」「織田裕二が出てる間だけAll my treasuresが流れるの確定演出みたいで面白い」「やっぱ世陸に織田さんは必要」「織田裕二が世界陸上に帰ってきたあああああああああ」などと興奮の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）