Ｐ＆Ｇジャパンは、衣料用柔軟剤ブランド「レノア」の、「レノア超消臭1WEEK（ワンウィーク）」から「極やわ仕上げ」のシリーズを2025年9月下旬に発売します。ラインナップは、「ふんわりシャボンの香り」と「極やわ仕上げ ふんわりブロッサムの香り」の2種類。

「レノア超消臭1WEEK 極やわ仕上げ」

記事のポイント 従来よりも柔軟成分を多く配合し、ふんわりやわらかく仕上げられるのが特徴。タオルや寝具など肌に触れるものに使うのがオススメです。（ランドリースペシャリスト 一條トオル）

「レノア超消臭1WEEK」シリーズは、革新的な長時間消臭技術を採用して1週間続く消臭効果を実現した柔軟剤。新登場の「極やわ仕上げ」シリーズは、従来の製品から柔軟成分を165％に増量。潤沢に含まれた柔軟成分によって、ゴワゴワとした肌ざわりのタオルもふんわりやわらかに仕上がります。

さらに、柔軟成分を増量しながらも消臭成分もそのままキープしているので、使い古して繊維の奥にしみついたニオイも、超消臭で新品級に。着ているあいだも消臭力が続きます。

Ｐ＆Ｇジャパン 「レノア超消臭1WEEK 極やわ仕上げ」 発売日：2025年9月下旬 オープンプライス

