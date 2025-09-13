今年11月に国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップでボリビアと対戦

日本サッカー協会（JFA）は9月12日、今年11月18日に国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップ2025において、日本代表がボリビア代表と対戦することが決定したと発表した。

ファンからは「むちゃくちゃいい相手やん。直近の試合でブラジル倒してるぞ」との声があがっている。

ボリビアは今月行われた北中米ワールドカップ（W杯）南米予選の最終戦でブラジル代表に勝利を収め、大陸間プレーオフへと駒を進めた粘り強いチームだ。森保一監督は「南米チーム特有のハードなプレースタイルとしたたかさを兼ね備えたチームで、今回対戦するチームも全力で向かってくることが想像できる」とコメントしている。

日本代表は来年のワールドカップ本大会に向けて、着実に力を積み上げていくなかで、ボリビアという強敵を相手に勝利を掴み取りたいところだ。

SNS上では「ブラジルに勝ったとこやん」「ボリビアはプレーオフに出るから本気モードで来るな」「良い相手」「この前ブラジルに勝ったし何気に良さげな相手」「向こうはプレーオフ進出確定してるしいい相手だと思う！」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）