登録者150万人の人気グループYouTuber「エスポワールトライブ」がこのほど、メンバーの「はんくん」が卒業することを動画で発表した。「はんくん」はプライベートの問題により、2025年1月から活動を休止していた。



「はんくん」に関しては、今年1月に暴露系YouTuberの告発によって、約11年前に付き合っていた女性との間に子どもがいたことが発覚していた。2024年8月に人気インフルエンサーの流那と結婚をし、同年12月には第1子妊娠が発表されたばかり。まさかのタイミングでの暴露ということもあり、物議を醸していた。



その後「はんくん」は、SNSで弁明したが炎上は収まらず、今年1月23日更新のエスポワールの動画で活動休止が発表された。その際には「現在当事者間で話し合いを進めており、解決が見込まれるまでの間、はんくんは動画への出演を控える」と伝えていた。そこから約8カ月間「はんくん」の動画出演はなく、本人のSNSは更新されていなかった。



そして今月11日に公開された「はんくんから皆様へ大切なご報告。」という動画で、「はんくん」は約8カ月ぶりに動画に出演。動画の冒頭でメンバーとともに「今回自分の軽率な行動により、たくさんの方にご迷惑をおかけしてしまいました。本当に申し訳ございません」と頭を下げた。



続けて「この件については相手の方としっかりとお話を行って、当事者間で円満に解決しております」と相手女性と和解したことも報告。「今後はこのことについて公の場で話さないということで合意しております」とし、「これ以上詳しいことはお話しできませんが、どうかご理解いただければと思います」と話した。



今後の活動については「結論から言うと僕は、エスポワールトライブを卒業することにいたしました」と発表。活動休止時にメンバーからの引き留めの言葉もあり「半年間自分を見つめ直す時間をもらいました」と明かしたが、「やっぱり迷惑を掛けた責任を取るべきだと思って、けじめとして卒業することを決めました」と卒業を決めた経緯も明かした。



