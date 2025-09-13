À¸¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö±ìÎÏ¤È¤í¥¿¥ó(R)¡×¤â¡ªÂç½°¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¤ä¤¤Ë¤¯±ìÎÏËÜÈ¬È¨±ØÁ°Å¹
VISION MEAT WORKS¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10Æü(¿å)¤Ë´ØÅì½ÐÅ¹4¹æÅ¹¤È¤Ê¤ëÂç½°¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¤ä¤¤Ë¤¯±ìÎÏ(¤±¤à¤ê¤)ËÜÈ¬È¨±ØÁ°Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
Âç½°¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¤ä¤¤Ë¤¯±ìÎÏËÜÈ¬È¨±ØÁ°Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©272-0021¡¡ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÈ¬È¨2ÃúÌÜ15-10 ¥Ñ¥Æ¥£¥ªËÜÈ¬È¨ 2F
¥ª¡¼¥×¥ó¡§2025Ç¯9·î10Æü(¿å)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-711-2929
±ìÎÏ¤ÏÌ¾¸Å²°¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬¿Ê¤à¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòº£¤ÎÂç½°¾ÆÆù¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ÈÂÖ¤Ç¤¹¡£
¢£Âç½°¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¤ä¤¤Ë¤¯±ìÎÏ¤È¤Ï
±ìÎÏ¤Ï¡¢±ì¥â¥¯¥â¥¯¤ÎÅ¹Æâ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤À¤±¤ËÉÊ¿ô¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¾å¤²¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç½°¾ÆÆù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Âç½°¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤ÎËÜÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤«¤é¡¢8Ç¯¤Ç27Å¹ÊÞ¤Þ¤ÇÅ¸³«¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÆÆù¡¦¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï299±ß(ÀÇ¹þ329±ß)¤«¤é¡¢18»þ¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤ÏÃñ¥Ï¥¤¡¦¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë(°ìÉôÃñ¥Ï¥¤¤ò½ü¤¯)¤¬80±ß(ÀÇ¹þ88±ß)¤«¤é¤È¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¬ËèÆüÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ªÃÍÂÇ¤Á¤µ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢°ìÈÖ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö±ìÎÏ¤È¤í¥¿¥ó(R)¡×¤Ç¤¹¡£
¢£±ìÎÏ¤Î°ìÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö±ìÎÏ¤È¤í¥¿¥ó(R)¡×
¤È¤í¥¿¥ó¤È¤Ï¡¢ÆÈ¼«À½Ë¡¤È»Å¹þ¤ß¤Ç¤È¤í¤È¤í¤ÎÀ¸¿©´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿±ìÎÏ¤Î°ìÈÖ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
1¿ÍÁ°880±ß(ÀÇ¹þ968±ß)¤Ç10Ëç¤â¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤¬Instagram¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïSNS¤ÇÏÃÂê¡ª
¢£¥ª¡¼¥×¥ó´¶¼Õ¥Õ¥§¥¢
ÆüËÜ°ì¤Î±ìÎÏ¤È¤í¥¿¥ó²èÁü1
ÆüËÜ°ì¤Î±ìÎÏ¤È¤í¥¿¥ó²èÁü2
¤È¤í¥¿¥ó¤á¤·
¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Î6·î23Æü¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤Î3Æü´Ö¤ÏÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢¥µ¥ï¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥É¥ê¥ó¥¯Á´ÉÊ(°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï½ü¤¯)¤ò80±ß(ÀÇ¹þ88±ß)¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
±ìÎÏ ËÜÈ¬È¨±ØÁ°Å¹¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
