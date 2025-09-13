¡Ô21ºÐÇ¯¤Îº¹º§¡Õ¡Ö¹¹Ç¯´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¹Ô°Ù¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÂÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É²ò·èºö¤Ï¤¢¤ë¡×Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤È·ëº§¡¢54ºÐ¤ÎºÊ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÇ¯¤Îº¹É×ÉØ¡É¤Î¥ê¥¢¥ë
¡ÒÎ¾¿Æ¤Ë¡Ö¡Ê¸òºÝÁê¼ê¤Ï¡ËÆ±µéÀ¸¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ï51ºÐ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡Ä°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿ÃËÀ¡Ê33¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢²ÈÂ²¤Î°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¡Ô21ºÐº¹É×ÉØ¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ºÊ¤Ï21ºÐÇ¯¾å¤ÇÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¡¢É×¤Ï21ºÐÇ¯²¼¤ÇÌ¼¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡¢¥¤¥µ¥à»á¡Ê33¡Ë¤È¤ß¤É¤ê»á¡Ê54¡Ë¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¹õ¤Î¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡Ä54ºÐºÊ¤È33ºÐÉ×¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÁ´Éô¸«¤ë¡Ô21ºÐº¹¡Õ
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¤¥µ¥à¤È¤ß¤É¤ê¡Ù¤â±¿±Ä¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢¤ß¤É¤ê»á¤Î¿Æ¤Ë·ëº§¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¢21ºÐº¹¤ÇÀ¸¤¸¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¿ô¡¹¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Îº¹É×ÉØ¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ëÇº¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡¢¥¤¥µ¥à»á¡Ê33¡Ë¤È¤ß¤É¤ê»á¡Ê54¡Ë¡¡¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
µîÇ¯¤Î7·î¡¢ÆþÀÒ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ
¡½¡½·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÊë¤é¤¹¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò·ú¤Æ¤¿¤È¡£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ï¡¢¹ø¤òÈ´¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¤Ë¡Ö¤½¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥¤¥µ¥à·¯¤Î³Ð¸ç¤¬¸«¤¨¤¿¡×¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·ëº§Á°¤Î30ºÐ¤Ç°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÍ¦µ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¥µ¥à¡¡30Ç¯¤°¤é¤¤¤Î¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¯¤¾¤È¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤½¤³¤«¤é¤Ï¤¦¤Á¤Î¿Æ¤â¥¤¥µ¥à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
¥¤¥µ¥à¡¡µîÇ¯¤Î7·î¤Ë¡¢ÆþÀÒ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼°¤Ïµó¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¥µ¥à¡¡µó¤²¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤É¤ê¤¬·ëº§¼°¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤¤¤È¡£¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ì¤Ð°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥©¥Èº§¤ò·×²è¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤â¤¦Ç¯Îð¤âÇ¯Îð¤Ç¤¹¤·¡¢·ëº§¼°¤Ï°ìÅÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥¤¥µ¥à¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤ò¸«¤Æ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¤Ã¤Æ
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ÏÆÈÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
¤ß¤É¤ê¡¡¤¹¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¶á½ê¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¥¤¥µ¥à¡¡Ä®Æâ²ñ¤È¤«¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡Á¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¤Ã¤Æ¡£
¤ß¤É¤ê¡¡ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¤¥µ¥à¡¡ËÍ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤Î³Ú¶Ê¤¬¹¥¤¤Ê¥¤¥µ¥à¤µ¤ó
¡½¡½50Âå¤È30Âå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ñÌ£¤äÓÏ¹¥¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÌÌ¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¤ß¤É¤ê¡¡¥¤¥µ¥à¤Ï»ä¤è¤ê¤â¾¼ÏÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ï»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä°¤¯¶Ê¤È¤«¤â¡¢²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤«¡¢BOØWY¤È¤«¡¢»ä¤Ç¤â¤¢¤ó¤Þ¤êÄ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤ò¤¤¤Ä¤â¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¶Ê¤È¤«¤â¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤ä¤¿¤é¾¼ÏÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¤¥µ¥à¡¡Î¾¿Æ¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¿©¤ÙÊª¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¾ÆÆù¤È¤«¤â¡Ö»é¤Ã¤³¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤·¡£
¥¤¥µ¥à¡¡ËÍ¡¢Îä¤ä¤ä¤Ã¤³¤È¤«¥¥å¥¦¥ê¤ÎÀõÄÒ¤±¤È¤«ÌîºÚßÖ¤á¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇËÑ¤ÊÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½21ºÐÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ò¹¯¤ä¼÷Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
¤ß¤É¤ê¡¡ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢21ºÐ¾å¤Î»ä¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£YouTube¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¡¢¡Ö5Ç¯Àè¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö10Ç¯Àè¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î5Ç¯Àè¡¢10Ç¯Àè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£21¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÌÀÆü»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£
¥¤¥µ¥à¡¡ËÍ¤Ï¤ï¤ê¤ÈÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤É¤ê¤Î¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
½÷À¤¬Ç¯¾å¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤äÉ×ÉØ¤«¤éÇº¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤â
¡½¡½YouTube¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÇº¤ß¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤ß¤É¤ê¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢½÷À¤¬Ç¯¾å¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤äÉ×ÉØ¤«¤é¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬À¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ç¡£¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤Ã¤Æ¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤â54ºÐ¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ÇÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç²ò·èºö¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥µ¥à¡¡ËÍ¤â¤½¤³¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤âÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤â¡¢¤ß¤É¤ê¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÈè¤ì¤ë¤«¤é¥¤¥ä¤À¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿´¶³Ð¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½Ç¯Îðº¹´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ±»Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â½÷À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡ÖÁê¼ê¤Ë¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡£ÀäÂÐ¤Ë°ã¤¦¤è¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ö¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬ÂÎÎÏÅª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤äµ¤»ý¤Á¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡£
¡Ö²æËý¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤¬¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡½¡½¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¥µ¥à¡¡ÉÔËþ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÊ¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤º¡¢É×ÉØ¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤âÂÐÅù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤ß¤É¤ê¡¡µÁÌ³¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¡Ö²æËý¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤¬¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤«¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÉÔ°Â¤À¤±¤É¤¬¤ó¤Ð¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤Ï°¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¤ß¤É¤ê¡¡ËÜÅö¤Î°¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢°¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©
¥¤¥µ¥à¡¡Ã¯¤«¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤ß¤É¤ê¡¡»ä¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤¬¹¬¤»¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤âÁêÅö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤òÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¤¤ÎÊ¨ÅÀ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¦¿Í¤À¤Ã¤±¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¤¥µ¥à·¯¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃËÀ¤È¤·¤Æ°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¤È¤³¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤í¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¾ï¤ËÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
¤ß¤É¤ê¡¡»ä¤ÏÁ°¤Î·ëº§¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£É×¤È²ñ¼Ò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö50ºÐ¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥ó¤ÈÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¼«Î©¤ò¤·¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥µ¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¼«¿È¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¼«Î©¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È²¿»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢É×¤ÎµëÎÁ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»ä¤Ë¤Ï³§Ìµ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï»ä¤ÇÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Íê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¤Ï¤¸¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤È¤ÎºÆº§¤Ç¼«Î©¤â¤Ç¤¤¿¤È¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥µ¥à¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¿ÅÄ Íµ²ð¡Ë