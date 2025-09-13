¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡×¥³¡¼¥Á¤ÏËã¿ýÃç´Ö¤Ç¸Ç¤á¡¢Áª¼ê¤âËã¿ýÄÒ¤±¡Äºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¡ÖµåÃÄ½é¤ÎºÇ²¼°Ì¡×¤Ë¤·¤¿¡ÈÌÂ´ÆÆÄ¡É¤È¤Ï
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ì¾ÌçµåÃÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤äÆüËÜ°ì¤ò¿ë¤²¤¿Ì¾´ÆÆÄ¤¿¤Á¤À¤¬¡¢ÄãÌÂ´ü¤Î¡ÈÌÂ´ÆÆÄ¡É¤¿¤Á¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡Úµ®½Å²èÁü¡Ûºå¿À¤ò¡ÖµåÃÄ½é¤ÎºÇ²¼°Ì¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÂ´ÆÆÄ¡¢1985Ç¯¤Î¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¡Ä¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤ë
¡¡Ãæ¤Ç¤â2¥ê¡¼¥°À©¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤«¤éµåÃÄ½é¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤òËã¿ýÃç´Ö¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÇËÅ·¹Ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£µå³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡¢¹¾ËÜÌÒµª»á¤Î¿·Ãø¡Ø¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÇ¯´ó¤ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¹¾ËÜ»á¤¬ÎòÂå¤Îºå¿À´ÆÆÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¡¡ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Î²¼¤Ç4Ç¯¤ä¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥É¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëµÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£1976Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÎà·¿¤Î´ÆÆÄ¡¢Àè¤Ë¾¯¤·¿¨¤ì¤¿¡ÖÅ·ºÍ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖÌñ²ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·Éê¤ÎºÍ¤À¤±¤Ç²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡×¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£Ìîµå³¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¼ïÎà¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Å·ºÍ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬¶²¤í¤·¤¯¹â¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Æî³¤¤Î¥·¥ó¥¥ó¥°¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢µÈÅÄºå¿À¤ËÍè¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òµñÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£Æî³¤¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¾ðÊóÊ¬ÀÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö½é¤ÎÆüËÜ°ì¡×¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¸å¤ËºÇ²¼°Ì¤Ø
¡¡¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¬ÀÏ¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÁÇ¼Á¤ÇÀï¤¦¤À¤±¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Îºå¿À¤ÏÁÇ¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï3Ç¯´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂàÇ¤¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é8Ç¯¸å¤Î1985Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤È¤Ê¤ê¡¢µåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»ä¤Ï¸½Ìò¤òÂà¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤¬²á¤®¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¥×¥íÌîµå¤Ï¥¯¥»Åð¤ß¡¢¥µ¥¤¥óÅð¤ß¤¬Á´À¹´ü¡£¤·¤«¤·Å·ºÍ·¿¤ÎµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇµÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤Ë¾ðÊóÀï¤òÅ¸³«¡¢¤½¤ì¤¬¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ºå¿ÀÂÇÀþ¤ÏÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÌ¾¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ðÊóÀï¤ÏÊø²õ¡£2Ç¯¸å¤Î1987Ç¯¤Ë¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Å·ºÍ·¿¤Î´ÆÆÄ¤ÏÌñ²ð¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¿Í¤Î¤¤¤¤¥ª¥ä¥¸¡×¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡Ä
¡¡1978Ç¯¡¢¼¡¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏË¡À¯¤ÎÀèÇÚ¡¢¸åÆ£¼¡ÃË¤µ¤ó¡£1969Ç¯¤Ë1ÅÙ´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤É¤Á¤é¤â1Ç¯¤Î¤ß¤ÇÂàÇ¤¡£¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤®¤Î´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤®¤Î´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µð¿Í¤ÎÆ£ÅÄ¸µ»Ê¤µ¤ó¤¬ÍÌ¾¤À¡£´õÂå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëON¡Ê²¦Äç¼£¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¡Ë¤¬¡¢µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌîµå¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤ËÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ÌÛ¡¹¤È¤½¤Î´Ö¤Î»þ´ü¤ò2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤®¡¢¤Ä¤Ê¤°¤É¤³¤í¤«Î©ÇÉ¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤âÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ä¤Ê¤®¤Î´ÆÆÄ¡×¤ò2ÅÙ¤ä¤Ã¤¿¡£µÈÅÄµÁÃË¡¢Â¼»³¼Â¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Î¤À¡£1ÅÙÌÜ¤Ï2°Ì¡£¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤â¤¦1ÅÙ¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëOB¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤É¤²òÀâ¤Î»Å»ö¡¢É¾ÏÀ²È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¡¢OB¤ÎÃç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ¤¹¤ëËã¿ý¤¬¼ñÌ£¤Î¿Í¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡Ö¿Í¤Î¤¤¤¤¥ª¥ä¥¸¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤Ê¡×ºå¿À¤¬¡ÖµåÃÄ½é¤ÎºÇ²¼°Ì¡×¤ËÄÀ¤ó¤ÀÉñÂæÎ¢
¡¡»ä¤ÎÍýÁÛ¤Î´ÆÆÄÁü¤Ï¡Ö¥ª¥ä¥¸¡×¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢Á°¤Ë¡Ö¿Í¤Î¤¤¤¤¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡ÖÃÏ¿Ì¡¢Íë¡¢²Ð»ö¡×¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡Ö¥¯¥Þ¤µ¤ó¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¥Ü¥Á¥Ü¥Á¤È¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶ÛÄ¥´¶¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤«¤é1Ç¯¸Â¤ê¤Î·ÀÌó¤À¡£µåÃÄ¤âÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤âÄ¹¤¯¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤Ëã¿ýÃç´Ö¤Ç¸Ç¤á¤¿¡£¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤À¤¬ËÜÅö¤ÎÏÃ¤À¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Á¡¼¥à¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤í¤¯¤ËÎý½¬¤â¤·¤Ê¤¤¡£Å¬Åö¤Ê´Ë¤¤Îý½¬¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤âÂ¿¾¯Áá¤á¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Àè¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¼ã¤¤¤ä¤Ä¤é¤¬Ëã¿ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Æ¬¤ËÍè¤Æ¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£º£¤Ê¤é¡Ö¹Ô¤¤¹¤®¤¿»ØÆ³¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ã¯¤«¤é¤âÒë¤á¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¤è¤¯¤¾¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÇï¼ê¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¢¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢°Æ¤ÎÄê¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¡¢»ä¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Î¶ù¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤µ¤ó¤ÏÍê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸åÇÚ¥Ø¤Î»ä¤ò¤è¤¯¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£¥°¥Á¤Î°ìÈ¯ÌÜ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬´°Åê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Ý¡¼¥ó¤ÈÂÇ¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡¢¥¨¥â¡ª¡×
¡¡¤³¤ê¤ã¥À¥á¤À¤ÈÊò¤ì¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµçÃÏ¤Ë¤¤¤ëÀèÇÚ¤Î¥¯¥Þ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Í¤Î¤¤¤¤¡×¤Ï¤Ä¤¯¤±¤ì¤É¡¢¥ª¥ä¥¸¤Ï¥ª¥ä¥¸¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Ïµ¤¤òÅÇ¤¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤Ë9¾¡¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ê¡¢¥¯¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢»ä¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢ÍÞ¤¨¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö1ÅÀº¹°Ê³°¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
½é¤ÎºÇ²¼°Ì¡£ºÇ¤â°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡Ä
¡¡¸åÈ¾Àï¡¢ÍÞ¤¨¤ËÅ¾¤¸¤¿»ä¤Ï¡¢·ë¶É¤½¤ÎÇ¯¡¢130»î¹ç¤Î¤¦¤Á56»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£41¾¡¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç11¾¡11¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¾¡Íø¿ô¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ºå¿À¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÀè¤Ëµð¿Í¤¬Ä¹Åè´ÆÆÄ½éÇ¯ÅÙ¤ËºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Í£°ìºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µåÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤µ¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤µ¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ°¤¤¤Î¤Ï¿®Ç°¤â¤Ê¤¯·×²èÀ¤â¤Ê¤¯¡¢1Ç¯¸Â¤ê¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤ä¤é¤»¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤À¡£Åö»þ¡¢ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Îµð¿ÍÀï¤¬13»î¹ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤Ï1»î¹ç1²¯±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â13²¯±ßÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï½Ð¤ë¥«¥Í¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊý¿Ë¤ÇµåÃÄ·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¾¡¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÒ¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ïºå¿À¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤Ï¤É¤³¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
