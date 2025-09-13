アップルといえばミセスの出番――。

長野県と青森県は１２日、人気バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」（ミセス）を、青リンゴの魅力をＰＲする「グリーンアップル大使」に任命した。主要産地である両県がタッグを組み、若年層をターゲットにリンゴ全体の消費拡大を目指す。（金沢ひなた）

青リンゴは、ほどよい酸味と甘みが特徴。長野県内での生産量はわずかだが、飯綱、小布施、山ノ内の３町を中心に「ブラムリー」や「王林」、「グラニースミス」などが出荷されている。

長野市出身の藤沢涼架さんが所属するミセスは、バンド名が縁となり今回、白羽の矢が立った。リンゴ生産量全国１位の青森、２位の長野両県と協力し、来年３月までＰＲ活動を行う予定だ。

この日は都内で任命式が開かれ、両県の知事がミセスのメンバーに委嘱状を手渡した。長野県の阿部守一知事は「藤沢さんを擁するミセスに応援してもらうことは県民にとって大きな誇りで励み」とし、「おいしくて高品質なリンゴを誇る両県と、ミセスがコラボレーションを実現できることは運命的な出会い。『ミセス×信州』の新しいハーモニーに期待してほしい」と力を込めた。

キーボードの藤沢さんは「青リンゴは実家で子どもの頃に食べたが、触れる機会が少なかったと思う。これを機に、より食べるようにして魅力を届けたい」と語った。ボーカルとギターの大森元貴さんは、「結成当時は、まさか青リンゴを背負うことになるとは思わなかった。自分たちが伏線を張れていたことをうれしく思う」と笑みを浮かべた。

取り組みの背景には、国内のリンゴ消費量減少がある。県営業局によると、県内のリンゴは年間約１０万トンの出荷量を誇るが、人口減少や嗜好（しこう）品の多様化で消費量が減りつつあるという。

特に、若者のリンゴ離れが大きな課題だ。リンゴを食べる習慣のない人が多い傾向にあるといい、ミセスとの連携で若者との接点を増やして消費拡大を狙う。

今月１３日からは、第１弾として、ミセスの大森さんが監修した特別ボックスに入った県産青リンゴを、県のアンテナショップ「銀座ＮＡＧＡＮＯ」のホームページで、税込み１９８０円で抽選販売する。阿部知事は「ミセスをハブにして、青森県とさらに協力しながら、リンゴとそれにまつわる文化を発展させていきたい」としている。