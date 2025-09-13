¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤¬¥¢¥Û¤ä¤«¤é¡¢Ìîµå¤¬¤Ç¤±¤Ø¤ó¡ª¡×¹¾ËÜÌÒµªËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¡ÈÇúÃÆÈ¯¸À¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤¬¥¢¥Û¤ä¤«¤éÌîµå¤¬¤Ç¤±¤Ø¤ó¡ª¡×
¡ÚÃ¯¤À¤Ã¤±¡©¡Û¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤¬¥¢¥Û¤ä¤«¤é¡×È¯¸ÀÅö»þ¡¢ºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡¦ÌÂ¾ìÌÌ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥×¥íÌîµå¡£Ãæ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Þ¤À¾å²¼´Ø·¸¤Î¸·¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡¢1¿Í¤ÎÁª¼ê¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¡¢¼óÇ¾¿Ø¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤ÎÇúÃÆÈ¯¸À¤À¡£
¡¡Åö¤ÎËÜ¿Í¡¢µå³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤Æ¡È¥¨¥â¤ä¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¹¾ËÜ»á¤Î¿·Ãø¡Ø¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÇ¯´ó¤ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¡¢ÇúÃÆÈ¯¸À¤Î¿¿Áê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤¬¥¢¥Û¤ä¤«¤é¡×È¯¸À¤ò¤·¤¿1981Ç¯¡¢9·îÅö»þ¤Î¹¾ËÜ»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡Èá·à¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¾®ÎÓ¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢°Â·Ý¤Îºå¿À¥¥ã¥ó¥×¤ÏÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¹ñÆ»¤ÏÂç½ÂÂÚ¤Ç¡¢»Í¹ñÃæ¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×½É¼Ë¤Ç¿·´ÆÆÄ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤¬¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤±¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®ÎÓ¤Ï¾®ÎÓ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡¢¤ªÁ°¤¬°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×
¡¡³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÌîµå¤äÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò²¼¤Ë¸«¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ä¤Î¿´ÇÛ¤Ï¼è¤ê±Û¤·¶ìÏ«¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤â¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤ÇÃéÀ¿¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤è¤·¡¢¤³¤Î°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡½¡½¤½¤¦¿´¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±½ã¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤ò¤·¡¢¿´¤¬ÄÌ¤¸¤ì¤Ð¿Í¤ÏÆ°¤¯¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æºå¿À¤Ç¤Î3¿ÍÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ï¡¢ºå¿À¤Ç½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥ª¥ä¥¸´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öºå¿À¤Î²«¶â»þÂå¤¬Íè¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¤Ë¡Ä¡Ä
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¸¤¨È´¤¥¹¥¿¡¼¤Î³ÝÉÛ²íÇ·¤â¤ä¤Ã¤«¤ó¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤Ê¤É¤Ï¡¢À¸°Õµ¤¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤äÊóÆ»¿Ø¤¬Íè¤ë¤È¡Ö¤³¤Ã¤ÁÍè¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¾®ÄÅµåÃÄ¼ÒÄ¹¤«¤é¤â¡Ö¾®ÎÓ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾®ÎÓ¤È¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡Ê¾»Ê¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿±ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Èµ¤¤Ë³Ý¤±¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¿·Þ²ñ¤âºÅ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¤ê¿©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°ÍÍ¤Ï³°ÍÍÆ±»Î¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢¾®ÎÓ¤Ï22¾¡¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸ÅÁãµð¿Í¤«¤é¤Ï8¾¡¤·¤ÆµåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´Ö¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢»ä¤È¹¾²ÆË¤Î7¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤¬»ØÆ³¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÊ¥¤µ¤ó¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÃÝÇ·Æâ²í»Ë¤µ¤ó¡¢¿¿µÝÌÀ¿®¡¢¼ãºÚ²ÅÀ²¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤µ¤ó»þÂå¤ÎÄäÂÚ¤·¤¿¶õµ¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¡¢²þ³×¤Ï¤¤¤¤¤Û¤¦¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï4°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ãù¶â1¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ï8¥²¡¼¥àº¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ÇÍèÇ¯¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÆÍèÇ¯¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤âÌÜ»Ø¤»¤ë¡£ºå¿À¤Î²«¶â»þÂå¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½»ä¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¬ÃéÀ¿¤òÀÀ¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ï¡¢Íâ1980Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î5·îÈ¾¤Ð¤Ë¼Ç¤¤·¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¤Î°·¤¤¤ò½ä¤ê¡¢ÆÍÇ¡¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤¬ÂàÇ¤
¡¡¸¶°ø¤Ï¥ë¡¼¥¡¼²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤ÎÆþÃÄ¤È¤½¤Î½è¶ø¤À¤Ã¤¿¡£ÅìµþÏ»Âç³Ø¡¦Áá°ðÅÄ¤ÇÂç³èÌö¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢½ÅÊ£»ØÌ¾¤òÁê»×Áê°¦¤Îºå¿À¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£´ØÀ¾¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºå¿À¤À¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÄÊ¥¤µ¤ó¡¢³ÝÉÛ¤Ï´ØÅì¿Í¡£¥³¥Æ¥³¥ÆÂçºå¿Í¤Î²¬ÅÄ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï»°ÎÝ¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬ºå¿À¤Ë¤Ï³ÝÉÛ¤¬¤¤¤ë¡£¤É¤³¤Ç»È¤¦¤Î¤«¤¬ÊóÆ»¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¼«¿È¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢³°Ìî¤ä°ìÎÝ¤ÎÎý½¬¤ò¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢MLB¤Î¾ï¼±¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¤ò¤¢¤ï¤Æ¤Æ»î¹ç¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¿¿°Õ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥É¤Ë³ÝÉÛ¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼éÈ÷Îý½¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¶¥Áè¤Ë²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö²¬ÅÄ¤ò»È¤¨¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢°°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ´í³²¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇÚ¤Þ¤Ç¸½¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢³ÝÉÛ¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¡¼¥É¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤¦»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç»È¤¨¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬ÌÀ¤±¤¿²¬»³±óÀ¬¤Î¤È¤¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®ÄÅµåÃÄ¼ÒÄ¹¤«¤é¤â²¬ÅÄ¤ò»È¤¨¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Î¿®Ç°¤ËÈ¿¤¹¤ë¡£¹¾ËÜ¤Ë¤À¤±¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×
¡¡ÍâÆü¤Î¹Åç°ÜÆ°»þ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Î½É¼Ë¤«¤éµå¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¼ÖÃæ¤Ç¡¢ÃæÀ¾ÂÀ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬Àë¸À¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤«¤é¥ï¥·¤¬´ÆÆÄ¤ä¡×
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤ÏÆüËÜµå³¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¤ò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¾·æÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬´ÆÆÄ¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤ÎÃéÀ¿¿´¤Î¹ÔÀè¤ÏÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¥×¥Ä¥ó¤ÈÀÚ¤ì¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¸åÇ¤¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤Èµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸åÇ¤¤¬ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç·èÄêÅª¤ËÀÚ¤ì¤¿¡£»ä¤È¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÅÁÀâ¤Î¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤¬¥¢¥Û¤ä¤«¤é¡×È¯¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢Ùæ¤á¤´¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³°Ìî¤ÇÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÇ·âÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢·ã¹â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Ã¤Á¤¬·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡£ÅöÁ³¡¢·ù¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤¤¤º¤ì´³¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆÈÆÃ¤ÎÎà·¿¤À¡£¥ª¥ä¥¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¶µ°é¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤«¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬Ãæ¿´¤«¤é¡¢Áª¼êÃæ¿´¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼êÁ´°÷¤Ë¤¤¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ìò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¶¥Áè¤ò¤µ¤»¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡Íî¹çÇîËþ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¡¢¥ª¥ä¥¸´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¶µ¤¨¾å¼ê¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤À¡£¡ÖÌ¾Áª¼êÉ¬¤º¤·¤âÌ¾´ÆÆÄ¤Ê¤é¤º¡×¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£»×¤¤¤¢¤¿¤ë´ÆÆÄ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¡¡ÃéÀ¿¿´¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤³¤ÎÇ¯¡¢»ä¤Ï8¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£10Ç¯Ï¢Â³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¿·å¾¡Íø¤¬8Ç¯¤ÇÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â¼Ú¶â12¤Ç5°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£Íâ1981Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢»ä¤ÏµåÃÄ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤òÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤¬°ÖÎ±¤µ¤ì¡¢½Â¡¹»ÄÎ±¤·¤¿¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤Ï¾®ÎÓ¤ËÇ¤¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤«¤é¤Ò¤É¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤âÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é¤âÀèÈ¯¤Ê¤Î¤«¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ê¤Î¤«ÌÀ¸À¤¬¤Ê¤¤¡£Ä´À°ÅÐÈÄ¤Îµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ËÀèÈ¯¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ8·î¤Î½ª¤ï¤ê¡¢Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤ËÇúÈ¯¤·¡¢»ä¤Î¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
（江本 孟紀）