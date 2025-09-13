Ä¹´üµÙÍÜÀë¸À¤Î±©À¸·ë¸¹¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¤Þ¤Ç¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡9·î5Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±©À¸·ë¸¹¤Î¡Ö30Ëü±ßÄ¶¤¨¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÈÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¡È¿ä¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¡É
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢'26Ç¯2·î¤Ë¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ØÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¡Ù¤Ïº£Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£10·î¤«¤é¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¡Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤â³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
±©À¸·ë¸¹¤¬¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¤È¤·¤ÆµÙÍÜ¤Ë
¡¡¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬²þ¤á¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡Ö8·î15Æü¡¢±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤¬¸ø¼°¤ÎX¤Ç¡È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¡É¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î½Õ¤´¤í¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿·¤¿¤Ê¼èºà¤Ê¤É¤â¼õ¤±¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢YouTube¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÍÎÁÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÈ¯¿®¤ÏÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢±©À¸¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¡È¿´¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡'22Ç¯7·î¤Ë¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯¡£±©À¸¤ÏËè¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼«¤é¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¤ä¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜ¾ë¸©¤«¤é¡È´õË¾¡É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â·ç¤«¤µ¤º¡¢½µ6Æü¡¢1Æü5¡Á6»þ´Ö¤Û¤É¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤â¡£¾ï¤Ë¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¤¬µÙ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢3Ç¯´Ö¥Ï¡¼¥É¤ÊÀ¸³è¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡¢
¡Ôº£¤³¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢µÙÍÜ¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤À¤¤¤Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°Õ¿ÞÅª¤ËµÙ¤á¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡Ê¡ØGOETHE¡Ù'25Ç¯4·î¹æ¡Ë
¡¡¤È¡¢¼«¿È¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±©À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡É¤ÏÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éüµ¢Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦'26Ç¯¤Î½Õ¤Ï¡¢Èà¤âÈïºÒ¤·¤¿¡ØÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡Ù¤«¤é15Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡±©À¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤ê´õË¾¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢
¡ÖÍè½Õ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
Ä¹¤¤µÙÍÜ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤â
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÄ¹¤¤µÙÍÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤â¡£
¡Ö'26Ç¯2·î¤Ë¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä²òÀâ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë'22Ç¯¤Î¡ØËÌµþ¸ÞÎØ¡Ù¸å¤Ë°úÂà¤·¤¿Áª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤òÈ¯É½¤·¤¿¶É¤â¤¢¤ê¡¢¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î»öÁ°¼èºà¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é³Æ¶É¤Ï±©À¸¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Èà¼«¿È¤â¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡È¤¢¤¨¤Æº£¡ÉµÙÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ÖÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä±©À¸¤µ¤ó¤¬²¿¤«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬ÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶¥µ»»þÂå¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¡È¶â¥á¥À¥ë¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿±©À¸¤Ï¡¢¡Ô¿É¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢·ù¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤ê¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç´ÊÃ±¤ËÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÎý½¬¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Õ¡Ê¡ØGOETHE¡Ù'25Ç¯4·î¹æ¡Ë
¡¡¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±©À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢3ÅÙ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2ÅÙ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÎãÇ¯¤É¤ª¤ê¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¸ÞÎØ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ç¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤È¸ÞÎØ¤ËÄ©¤á¤ë¤è¤¦¡ÈÌµ¸À¡É¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÌ³¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×