「モデルですね〜」「背中チラリ」ベレーザ塩越柚歩の“夕焼け”オフショットに脚光。白タンク姿で笑顔「自然にパワーをもらった日」
WEリーグのベレーザに所属する塩越柚歩がインスタグラムを更新。「自然に癒された日 自然にパワーをもらった日」と綴り、オフショットを公開した。
白のタンクトップにジーンズ姿の塩越が、夕日をバックに波打ち際で笑顔を見せる。哀愁漂うトワイライトの写真もアップロード。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「絵になるネ」
「なんて美しいんだろう」
「かわいすぎます！！」
「自然×柚歩ちゃん 似合いすぎてる」
「背中チラリ」
「柚歩さん綺麗〜モデルですね〜」
「定期的にオフショットあげてくれるのうれしい」
「笑顔にこちらが癒されてます」
今季に浦和Lからベレーザに新天地を求めた塩越。直近の５節・長野L戦（６−１）で移籍後初ゴールをマークした27歳アタッカーは、「まだまだここから」と意欲を見せる。ベレーザは次節、９月15日にC大阪Lと敵地で対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】白タンクトップ×ジーンズ、波打ち際で笑顔の塩越柚歩
