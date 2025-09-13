34ºÐ¸¶¸ý¸µµ¤¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¾¡Íø¡ª¡Ö¿·²ÃÆþ¤Î¸¶¸ý¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¡×¤È¸½ÃÏ¾Î»¿
º£·î8Æü¡¢J1±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Î¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MF¸¶¸ý¸µµ¤¡£
34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Èºò²Æ¤Ë¸ÅÁã±ºÏÂ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸¶¸ý¤Ï¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤È¤Î2Éô¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤Ë¸åÈ¾22Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£
2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢3¾¡2Ê¬¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶¸ý¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ØHet Nieuwsblad¡Ù¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ê34ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢¸¶¸ý¸µµ¤¤òÅêÆþ¡£¿·²ÃÆþ¤Î¸¶¸ý¤Ï¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶¸ýËÜ¿Í¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¾¡Íø¤Ë´¿´î¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤À4Æü¡£¤¹¤Ç¤ËÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¡Íø¤È¤¤¤¦Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´î¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òSNS¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¸¶¸ý¤Ï¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤ÇÇØÈÖ¹æ78¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£