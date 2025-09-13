「緊張して顔が引き攣っちゃった」有吉弘行、“憧れのピンタナさん”とのツーショット公開「あの有名な…」
お笑いタレントの有吉弘行さんは9月11日、自身のInstagramを更新。ピンクでそろえた“ピンタナさん”とのツーショットを披露しました。
【写真】有吉弘行の引きつった顔
コメントでは「ピンタナさん、ピンクの着こなしイケてる」「あの有名な…」「ここまでピンクが似合わないのも才能です！！」「田中さん素敵よ」「待ち受けにしないと！」「いや〜二人のアツアツ具合にくらくらしちゃいますわ」「毎日微妙に違うピンク着てくるピンタナさん」「２人ともいい笑顔」など、さまざまな声が上がりました。
(文:鎌田 弘)
「２人ともいい笑顔」有吉さんは「憧れのピンタナさんと写真撮ってもらって 緊張して顔が引き攣っちゃったーよー ぴえ。ピエトロドレッシング」とつづり、1枚の写真を載せています。テラス席で撮影した、お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんとのツーショットです。田中さんは、ピンクのタンクトップと帽子を合わせた“ピンタナさん”とのこと。「緊張して」と有吉さんはつづりつつも、親しげな雰囲気が伝わってきます。
「おじさん×おじさん」10日には「おじさん×おじさん」と、お笑いタレント・ビビる大木さんとのツーショットを披露した有吉さん。アロハシャツを着用し、テラス席で食事をする姿を載せていました。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
