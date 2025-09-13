2025年7月11日、ダイヤモンドリーグ、モナコ大会、男子3000m障害で日本新記録を出した三浦龍司 写真／ロイター/アフロ

（スポーツライター：酒井 政人）

9月13日（土）から始まる世界陸上東京大会。 大会初日は男子3000m障害で三浦龍司、女子1500mで田中希実、女子10000mで廣中璃梨佳がそれぞれの予選で登場。記者会見で語った熱い思いをお届けする。（JBpress）

三浦龍司は「ラスト150mの走りを見てほしい」

都内で「東京2025世界陸上」の日本代表記者会見があり、2021年の東京五輪で入賞を果たしたZ世代の3人が登壇。本番直前、それぞれが熱い思いを語った。

まずは男子3000ｍ障害の三浦龍司（SUBARU）だ。

「予選が一番の難所というか肝になると思うので、まずは決勝進出を確実に遂げたいです。今年はタイムを出していて、これまで以上にトップ争いをしていけるんじゃないかなと思うので、メダル獲得を目標に走りたい」

東京五輪で7位、ブダペスト世界陸上で6位、パリ五輪で8位と世界大会で入賞を重ねてきた三浦。今季は7月のダイヤモンドリーグ（DL）モナコ大会で自身が持つ日本記録を6秒以上更新する8分03秒43を叩き出した。このタイムは今季世界リスト3位となる。

「今季は自己ベスト更新と世界陸上のメダル獲得を大きなテーマとして取り組んできました。記録面では大きな手応えがありますし、今までの（世界大会で）一番いい状態で来ています。世界のトップレベルと勝負して、メダルを狙っていく走りをしていくことが残されたテーマです」

DLモナコ大会では五輪を連覇中のスフィアヌ・エル・バカリ（モロッコ）と大接戦を演じて2位に食い込んでおり、メダルの期待は十分にある。

「DLモナコ大会は凄く感覚も良かったですし、理想を言えば、そのレースを決勝で再現できるのが一番です。ただ、なかなかそうはいかないと思うので、後半にペースが上がってきたときに粘れるような走りをしたい。3000ｍ障害は凄くアグレッシブな競技で、スピード感があってコンタクト（接触）もある。駆け引きもあるので、目まぐるしく順位が変わります。特に決勝はラスト1000mぐらいから勝負を争うようなレースが始まり、なかでも水濠からの残り150ｍは盛り上がるので、そこに注目していただければと思います」

2種目に挑む田中希実は「頭のネジを外して全力でいきたい」

東京五輪は女子1500ｍで8位、ブダペスト世界陸上は同5000ｍで8位に入っている田中希実（New Balance）。9月6日に26歳を迎えて、今大会は1500ｍと5000ｍの2種目にチャレンジする。

昨年のパリ五輪は両種目とも決勝進出を逃しているだけに、「2種目で決勝に残りたい」という目標を掲げている。そのなかでポイントにしているのが、最初に行われる1500ｍの走りだ。

「1500mは苦手意識というか、今年は『怖いな』という気持ちの方が大きい。そこから始まることに対しての不安感もありますし、5000mの流れを考えても重要になってきます。そのため緊張も大きいですけど、まずは1500mに全力でぶつかっていきたいです」

1500ｍは3分59秒19（21年）の日本記録を保持しているが、今季ベストは4分04秒16と本人は納得していない。それでもキッカケさえあれば、急上昇できると感じている。

「私の場合は取り組みや技術的ではなく、頭のネジを外して全力でいくことが一番大事。いろんな経験をしてきて、そういうことが難しくなっている状況なので、初心に戻れるような瞬間が1500mで訪れたらいいなと思っています。それが絶対に5000mにつながってくるので、2種目で何かしらの答えを見つけたいなと思っています」

今季は新設された陸上シリーズ「グランドスラム・トラック」に日本人で唯一参戦するなど、例年以上に海外レースを転戦してきた。さらに海外の高地を拠点にトレーニングすることも多く、「とにかく挑み続けるようなシーズンでした」と振り返る。

「今回の世界陸上に向けては心身ともに良い準備はできたんじゃないかなと思っています。日本の皆さんには、日本人選手が輝いているところを見ていただきたいんですけど、まだまだ世界との差もある。『日本人、弱いじゃん』としらけるのではなく、そこに挑んでいく日本人の姿勢、世界の凄さ、同じ人間としての可能性を、目の前で感じていただきたいなと思っています」

4度の高地合宿を敢行した廣中璃梨佳

女子10000ｍで東京五輪とブダペスト世界陸上で7位入賞を果たした廣中璃梨佳（日本郵政グループ）。昨季は膝の故障で、パリ五輪は代表辞退を余儀なくされたが、2年ぶりの世界大会に向けては順調にトレーニングを積んできたという。

「膝が完治してからは継続して練習ができています。昨季はレースに出られなかった悔しさを感じたんですけれど、今季は納得いくレースができなかった悔しさを味わえている。同じ思いをしたくないですし、世陸で思い通りの走りがしたいので頑張ってきました。心身ともに戦う準備はできたかなと思います」

4月の日本選手権10000ｍは31分13秒78で完勝したが、7月上旬の日本選手権5000ｍ（15分12秒61の2位）は田中希実のペースチェンジに対応できなかった。それでもスイス・サンモリッツなど海外で高地合宿を4度も実施。万全な状態で、今大会は10000ｍと5000ｍに出場する。

「この1か月は高地で練習をしてきたので、酸素がある状態でどのくらい出せるのかワクワク感がありますし、ラストの勝負がしっかりできるような準備をしてきました。まずは最初の10000ｍで自分の持ち味であるスタミナで後半のスピードに対応できるような走りをしたいです。5000ｍは距離に対する不安はないので、『決勝に進むんだ』という強い気持ちで、予選から一発勝負だと思って備えていきたいなと思っています」

三浦、田中、廣中の3人は大会初日の9月13日から登場する。男子3000ｍ障害予選が18時05分、女子1500ｍ予選が19時50分、女子10000ｍ決勝が21時30分だ。

なお女子10000ｍはトラック最初の決勝種目となる。

「トラック種目のなかで一番距離長いが10000ｍは後半が勝負どころになってきます。自分としては6000〜7000ｍ以降の約2000mが一番きつい。ここで私の名前を呼んでもらえると力になるのでお願いします！」（廣中）

それから男子3000ｍ障害決勝は15日21時55分、女子1500ｍは準決勝が14日21時07分、決勝が16日22時05分。女子5000ｍは予選が18日19時05分、決勝が20日21時29分に行われる。

4年前、無観客で開催された東京五輪を快走したZ世代の3人。今年は満員の国立競技場が舞台になる。沸き上がるように大声援が3人の未知なるポテンシャルを引き出してくれるだろう。

筆者：酒井 政人