12日から長崎県を訪問中の天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが、高齢の被爆者が入居する原爆養護ホームを訪問されました。

12日から長崎県を訪問中の天皇皇后両陛下と愛子さまは、13日午前、長崎市内にある「恵の丘 長崎原爆ホーム」に到着されました。

この施設は1970年、カトリックの女子修道会「純心聖母会」によって開設された被爆者養護施設です。

この施設を運営する「純心聖母会」の高平美智子理事長の出迎えに両陛下と愛子さまはにこやかに応じられました。その後、天皇ご一家は施設に入居する高齢の被爆者8人と懇談されました。

8月1日現在、この「恵の丘 長崎原爆ホーム」には特別養護ホームにおよそ300人、一般養護ホームにおよそ50人の高齢の被爆者が入居しています。

最初に声をかけられているのは町田エイ子さん（94）です。町田さんは被爆当時、14歳でした。時代劇を見るのが趣味で、毎日、世界平和を祈っているということです。

続いて声をかけられているのは、小川ハツヱさん（84）です。4歳の時に被爆した小川さんは、戦後の厳しい生活ぶりをよく話しているということです。

両陛下と愛子さまは12日、平和公園の「原爆落下中心地碑」を訪れ、花を供えて原爆犠牲者を慰霊したあと、被爆者や若い世代の語り部らと懇談されました。

その後、両陛下は訪問初日を終えての感想を公表し、「被爆された方々のお話を伺い、皆さんが経験された苦難の一端に触れ、そのご苦労をしのぶとともに、皆さんがこれまでの辛い体験を、自ら語ることを通じて、平和の大切さを伝えておられることに、深い敬意を抱きました」と述べられました。

さらに、被爆体験を伝承する活動を行っている若い世代について、「戦後80年が経ち、被爆を体験した世代が減りつつある中で、こうした若い人々の活動を通じて、被爆された方々のご苦労を次の世代に語り継いでいくことは大変意義深いことと思いました」とつづられています。

愛子さまはこの後、お一人で帰京の途につかれます。愛子さまは今回が初めての長崎訪問で、両陛下の「慰霊の旅」に同行されるのは、6月の沖縄訪問に次いで2度目となりました。

両陛下は長崎県に残り、13日、14日と国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席するほか、展示などをご覧になる予定です。