¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦Ë§º¬µþ»Ò¡ÖÈ±¤òÀÖ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡× ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¡ÖÈ±¤òÀÖ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤ä¡¢¸µÇµÌÚºä46¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ê28¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î²¬ºê¼Ó³¨¡Ê29¡Ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤òInstagram¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëË§º¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢7·î7Æü¤Ë¤ÏÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Í®´õÎé²»¤ÎInstagram¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àä»¿¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡Ë§º¬¤Ï9·î11Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤ÎÄ¹²¬²Ö²ÐÂç²ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢ÀÖ¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖÈ±¤òÀÖ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¤Î²Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë§º¬¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±¿§¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê¡©¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Á¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë