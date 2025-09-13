Á´¹ñÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ï¹ÓÅ·¤Ë
13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤«¤éËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¡¢Á°Àþ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤òÆî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢¶¯É÷¤Ë¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤â±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢14Æü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¤¬±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Ï¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¹Ã¿®¤äÅì³¤¡¢À¾ÆüËÜ¤â±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µËö¤âÅ·µ¤µÞÊÑ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½µÌÀ¤±¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦º´Æ£ ²¹»Ò¡Ë