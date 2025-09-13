八木勇征、新作オペラで華麗な“琵琶法師”に 『平家物語−平清盛−』兵庫公演が決定【コメント】
FANTASTICS・八木勇征が出演するオペラ作品『平家物語−平清盛−』（コンサート形式・全2幕日本語上演）の兵庫公演（11月1日・2日、兵庫県立芸術文化センター大ホール）が決定した。
【別ビジュアル】八木勇征出演の新作オペラ『平家物語−平清盛−』
『平家物語』のドラマティックな世界が、千年の時を超え、多彩なオペラ表現による歴史絵巻として誕生。平清盛による摂津国・福原（現・神戸）への遷都など、平家ゆかりの地の歌劇場空間で、豪華歴史ドラマを届ける。
大宮初演（10月4日・5日、大宮ソニックシティ）に続き、日本を代表する制作陣・オペラ歌手＆東西の音楽の名手たちが集結。さらに、琵琶法師・八木が、オペラ作品の大舞台で、ダイナミックで華麗な殺陣＆パフォーマンスを縦横無尽に披露する。
物語は、清盛の波乱の生涯に焦点をあて、京都を舞台とした平徳子、平時子、前子など、清盛を取り巻く女性たちの人間模様を軸に展開。脚本は、NHK大河ドラマ『篤姫』などの田渕久美子氏。作曲は酒井健治氏。演出は田尾下哲氏。指揮は垣内悠希氏が担い、京都フィルハーモニー室内合奏団特別交響楽団を導く。きょう13日から一般チケット販売がスタート。
■八木勇征（琵琶法師）メッセージ
「大宮での公演に引き続き、兵庫でも公演をさせていただくことができて大変光栄です。"平家物語"をオペラで表現しているので、ぜひ兵庫の皆さんにもその迫力を感じていただきたいです。楽しんでご観劇ください！」
新作オペラ「平家物語−平清盛−」（コンサート形式）兵庫公演 ※字幕付
開催日時：
2025年11月1日（土）開演午後6時（5時15分開場）
2025年11月2日（日）開演午後2時（1時15分開場）
開催会場：兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール
