ÊÆÊÝ¼é³èÆ°²È¼Í»¦¤Ç¹´Â«¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¡ÁêÈ¿¤¹¤ë¿ÍÊªÁü
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥æ¥¿½£¹Ù³°¤Ç°é¤Ã¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁ°ÅÓÍË¾¤Ë¸«¤¨¤¿¡£²ÈÂ²¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯¤¯¡¢É¸½à¥Æ¥¹¥È¤ÇÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢£Ó£Î£Ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À®ÀÓÉ¾²Á»ØÉ¸¤Î£Ç£Ð£Á¤Ç¤Ï¡Ö£´¡¥£°¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
£²£°£²£±Ç¯¤Î¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¤Ï¡¢£´Ç¯´Ö¤Î¾©³Ø¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥¿½£Î©Âç³Ø¤«¤é¤Î½ñ´Ê¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¤ëÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ï¤º¤«£±³Ø´ü¤Ç½£Î©Âç³Ø¤òÎ¥¤ì¡¢µÙ³Ø¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Åö¶É¤Ï¸½ºß¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊÝ¼é³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤òº£½µÁÀ·â¤·¤¿¾ì½ê¤È¤µ¤ì¤ë²°¾å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï°ÍÁ³ÁÜººÃæ¤À¤¬¡¢Åö¶É¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÆ°µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÀøºßÅª¤Ê¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢½Æ·â¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥ë¤ÎÌô¤¤ç¤¦¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿È¿¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÃÆ´Ý¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¤¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¡ª¡¡Êá¤Þ¤¨¤í¡ª¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥¿½£¤Î¥³¥Ã¥¯¥¹ÃÎ»ö¤Ï£±£²Æü¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö¤ª¤Î¤º¤«¤éÌÀ¤é¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î°ì¿Í¤ÏÁÜºº°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¶áÇ¯¡¢À¯¼£Åª¤Ê·¹¸þ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Î²ÈÂ²¤ÎÍ¼¿©¤ÎÀÊ¤Ç¥«¡¼¥¯»á¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ìô¤¤ç¤¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÕÌ£¤Î²òÆÉ¤¬Æñ¤·¤¤ÈéÆù¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¤³¦¤Ø¿¼¤¯Ë×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÊªÀÅ¤«¡×
¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê·¹¸þ¤Ë´Ø¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Êµ²±¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÅµ¤µ»»Õ¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡×Æâµ¤¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅÅµ¤µ»»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬À¯¼£¤ÎÏÃÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À¯¼£¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ä¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡Ê¥«¡¼¥¯»á¡Ë¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¤À¤¬¸µÆ±µéÀ¸¤Î°ì¿Í¤¬£Ã£Î£Î¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ôÇ¯Á°¤Î¹â¹»»þÂå¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ÈÂ²¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¯¼£Åª¤ËÊÝ¼éÅª¤Ç¡¢£²£°£²£°Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÈà¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ç®Îõ¤Ê¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸µÆ±µéÀ¸¤Ï¸ì¤ë¡£¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Í¸¢¼ÔÅÐÏ¿¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤âµ¢Â°¤»¤ºÅêÉ¼¤¹¤ë»Ý¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó·´¤ÎÅö¶É¼Ô¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£
Á°½Ð¤Î¸µÆ±µéÀ¸¤Ï¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥²¡¼¥à¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¡×¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤È¡ÖÃëµÙ¤ß¤Ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ÎÎà¤¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÊªÀÅ¤«¤Ç¡×¡Ö¾¯¤·È´¤±¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸µÆ±µéÀ¸¤Ï¸ì¤ë¡£¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Åº¤¨¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÏÃ¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÆâµ¤¤Ç¡¢¿´¤ò³«¤¯µ¡²ñ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È·Ù»¡¤¬¼¨¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÆ´Ý¤ÎÌô¤¤ç¤¦¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥à
¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ï¡¢¥æ¥¿½£ÆîÀ¾Éô¥»¥ó¥È¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î´×ÀÅ¤Ê¹Ù³°¡£½£¤ÎÍ¸¢¼ÔÅÐÏ¿¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¿Æ¤Ï¶¦ÏÂÅÞ°÷¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ç¤Ï°¦ÁÛ¤¬ÎÉ¤¯¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÉ¾È½¤À¤È¤¤¤¦¡£
£Ó£Î£Ó¾å¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢³èÆ°¤ò³Ú¤·¤à°ì²È¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤È·»Äï¤¬½Æ¤ò°·¤¦¼Ì¿¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ¸²½¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¼Ì¿¿¤Î£±Ëç¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥à¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²¾Áõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£±Ç¯¡¢¥»¥ó¥È¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÎÃÏ¸µ¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ´Ê¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥¿½£Î©Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦ÃÏ¸µ³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÂçÅýÎÎ¾©³Ø¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
Âç³Ø¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï£±£²Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö£²£°£²£±Ç¯¤Ë¥æ¥¿½£Î©Âç³Ø¤Ë£±³Ø´ü¤À¤±ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹©³ØÀì¹¶¤Î½àÈ÷²ÝÄø¤òÍú½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Î³Ø´ü¤Î¸å¤ËµÙ³Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥»¥ó¥È¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥£¥¥·¡¼¹©²ÊÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¡¢Âç³Ø¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬À¼ÌÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅÅµ¤µ»»Õ¤Î¸«½¬¤¤²ÝÄø¤Î£³²óÀ¸¤Ç¡¢½£¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ì¤Ð£²£²Ç¯¤Ë¸«½¬¤¤ÅÅµ¤µ»»Õ¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¥»¥ó¥È¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¶á½ê¤Î£²£µºÐ¤Î½»Ì±¤Ï£Ã£Î£Î¤Î¼èºà¤Ë¡¢¿ô²óÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬À¯¼£Åª¤Ë¶¯¤¤¸«²ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Â²È¤Ï¼Ö¤Ç£±£°Ê¬¤Û¤É¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥í¥Ó¥ó¥½¥ó²È¤«¤é¿ô¸®Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶á½ê¤Ç»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢À¯¼£Åª¤ÊË½ÎÏ¤ËµÚ¤Ö¤è¤¦¤Ê´í¸±¤ÊÁ°Ãû¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥Ã¥¯¥¹ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Î°ì¿Í¤ÏÁÜºº°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤¬ºÇ¶á¤ÎÍ¼¿©¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¥æ¥¿¥Ð¥ì¡¼Âç³Ø¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥¯»á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²Æâ¤Ç¤Ê¤¼¥«¡¼¥¯»á¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤«¤é¥æ¥¿¥Ð¥ì¡¼Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤Ç¤ª¤è¤½£³»þ´ÖÈ¾¡£¤½¤³¤Ç£±£°Æü¸á¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¤À¤Ã¤¿ÃøÌ¾³èÆ°²È¤Î¥«¡¼¥¯»á¤ò¼Í»¦¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Æ·â»ö·ï¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤Ï¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÉÕ¶á¤Î»¨ÌÚÎÓ¤Ç¥Ü¥ë¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë¤ÎÌô¤¤ç¤¦¤Ë¤Ï¡Ö£Ï£è¡¡£â£å£ì£ì£á¡¡£ã£é£á£ï¡¤¡¡£â£å£ì£ì£á¡¡£ã£é£á£ï¡¤¡¡£â£å£ì£ì£á¡¡£ã£é£á£ï¡¤¡¡£ã£é£á£ï¡¡£ã£é£á£ï¡Ê¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¤è¡¢¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸À¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÈ¿¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÄñ¹³²Î¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ¸²½¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê°ÕÌ£¤âÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Î¹ï°õ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê¹Ó¤é¤·¹Ô°Ù¡Ë¤ä¥ß¡¼¥à¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¤ªÁ°¤Ï¥²¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£