米ビルボードが10日、韓国の大衆文化交流委員会共同委員長（非常勤）に内定した、歌手兼JYPエンターテインメントの設立者で代表プロデューサーのパク・ジニョン（53）を特集した。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領直属で長官級の役職で、9日に発表されている。

ビルボードは、10日の公式ホームページとSNSチャンネルで、この事実に注目し「現役で活動中のアーティストが、長官級職に指名されたことは前例のないことだ。パク・ジニョンは、94年にデビューして大衆に広く愛されており、96年にJYPを設立して数多くのスターを輩出し、大韓民国を代表する最高のエンターテインメント会社の1つに成長させた」と紹介した。

さらに「特に09年ワンダーガールズ曲『Nobody』は、ビルボードメインチャート『ホット100』に初めてランクインした韓国の歌になり、最近Styay Kids（ストレイキッズ）が『ビルボード200』チャート70年の歴史を通して7作品連続1位という最初のアーティストになった。パク・ジニョンとJYPは、音楽市場開拓の最前線に飛び込んで持続的な成功を成し遂げ、会社全般の展望も堅調だ」と強調した。

パク・ジニョンは9日、自身のSNSチャンネルに「私の夢は、K−POPが世界中で愛されることです。後輩アーティストたちがより良い機会をたくさん得られるように一生懸命努力します。K−POPがさらに一段階跳躍して韓国文化を知らせることを超え、世界の人々がお互いを理解し交流する場になるよう最善を尽くします」と感想を述べた。