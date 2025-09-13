WEST.の霤朕鰺機36）が13日、テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）にレギュラーとして初出演。中継リポーターに挑戦した。

番組おなじみ“生中継”コーナー。霤弔蓮∧叱法ι穎から登場した。小走りで姿を見せ「陲舛磴鵑噺討鵑任ださい」などと呼びかけるなどし、レンコンの収穫にも臨んだ。

苦戦する様子にスタジオからも“ツッコミ”が入るなど、“お笑い”満載の展開に、放送後、X（旧ツイッター）では、トレンドワード急上昇となった。

「土曜日の朝、楽しみが増えた 和むぅぅぅ」「レンコン収穫ウケた 農家の方とコントみたいな収穫風景だった」「初ロケでスタジオを魅了しトレンドにも爪痕残した霤弔気鷂悗蕕靴垢る」などとのコメントが続々。「改めてこのメンバーの中にいるの本当に凄い」「陲舛磴鵑お父さんとお母さんとハグする回数が増える為にも地元に帰れる機会が増えるといいな」と、霤弔鮖廚Ε侫．鵑らの声も相次いだ。

同番組は93年4月にスタート。97年4月、初代司会者の草野仁から神田正輝にバトンタッチ。神田は24年9月をもって卒業した。同年10月からは松下奈緒が3代目メインMCを務めている。ゲストが国内外を旅しリポート。多様な旅のスタイルを紹介する生番組。

番組をめぐっては、8月に中丸雄一が全国各地から中継を担当していた「発掘！ニッポンなかまる印」の終了を発表。前週6日の生放送で、松下が「来週から旅サラダに新たなファミリーが加わります」と紹介。霤弔盻弍蕕掘▲好織献で「来週から中継リポーターとして旅サラダに参加させていただくことになりました。ありがとうございます！」と笑顔であいさつしていた。