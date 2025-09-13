今田美桜「あんぱん」撮影向かう車で聴いていた曲とは「エールをもらってた」
【モデルプレス＝2025/09/13】女優の今田美桜が、12日放送のTBS系音楽番組「この歌詞が刺さった！グッとフレーズ」（よる9時〜）に出演。心に刺さる歌について語った。
心に刺さった曲として、今田が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の主題歌であるRADWIMPSの楽曲「賜物」をあげた今田。「ずっと毎朝、1年間スタジオに行く車の中で毎朝聴いてエールをもらってた曲」だと説明した。
とりわけ「悲しいことが悔しいことが この先にも待っていること 知っているけど それでも君と生きる明日を選ぶよ まっさらな朝に『おはよう』」 というフレーズが好きで「本当にこの先もずっと幸せっていうか、楽しいことばっかりじゃないっていうのはわかってるけど、毎朝それを聴くと、清々しい気持ちになって『よし、頑張ろう！』みたいな気持ちになってた」と、元気をもらっていたと今田。「『今日も行ってきます』みたいな気持ちになれて、すごい気持ち良い朝を毎朝迎えられてたなと思います」と曲への感謝を込めて語った。
また、今田が中森明菜の楽曲「DESIRE -情熱-」についてコメントする場面も。「まっさかさまに堕ちて desire」という歌詞に象徴された、熱い恋に「堕ち」たいという思いが「ありますよ、もちろん！」と即答。「そうなれたら幸せだなと思います。すごい幸せだし、なってみたいですね…」と口にしていた。（modelpress編集部）
