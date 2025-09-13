¸½ÌòºÇÂ¿¾¡¡¦¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹»º¶ð¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈºÇ¹â·æºî¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬»°´§ÇÏ¤Ëµ±¤¯¤Þ¤Ç
¡¡1978Ç¯¤ËÄ´¶µ½õ¼ê¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏ³¦¤ËÆþ¤ê¡¢1989Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£°ÊÍè¡¢¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤È¤¤¤¦2Æ¬¤ÎÌÆÇÏ»°´§¤ò°é¤Æ¤¿¸½ÌòºÇÂ¿¾¡Ä´¶µ»Õ¡¦¹ñ»Þ±É»á¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç°úÂà¤¹¤ë¡£¹ñ»ÞÄ´¶µ»Õ¤¬²Ú¤ä¤«¤ÇÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿48Ç¯¤Î¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤È¤¤¤¦Æ°Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡Ö¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬¶¥ÇÏ¡×¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹»º¶ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤ÏÆüËÜ¶¥ÇÏ»Ë¾å10°Ì¤Ç¸½ÌòºÇÂ¿¤È¤¤¤¦Ì¾Çì³Ú¡¦¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡»ä¤¬Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯¡£¥¢¥¤¥Í¥¹¥Õ¥¦¥¸¥ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼¥Ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë19Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Êë¤ì¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¥é¥¹¥È¥é¥ó¡£ÇÏ·ô¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÁ°Ç¯Èæ121¡ó¤Ç½é¤á¤Æ3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£¤Þ¤µ¤Ë¶¥ÇÏ¥Ö¡¼¥à¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤Î¿·¿ÍÄ´¶µ»ÕÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Îº¢¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜ¶¥ÇÏ¤òÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤ëÇÏ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¥×¥ê¡¼¥¯¥Í¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¾¡¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡Ê°Ê¸åSS¤ÈÉ½µ¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÇÏ¤Î¶¥ÁöÇ½ÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÇÏ¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡¢¥À¡¼¥È¤Ð¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ç¤Ë¹ç¤¦»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¼ï²´ÇÏ¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1¡¢2Ç¯ÌÜ¤ËÁö¤ëÇÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿¬¤¹¤Ü¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤ä¤äÎä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬½éÇ¯ÅÙ»º¶ð¤¬1994Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ëÇÏ¤¬»©·î¾Þ¤È¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¾¡¤Á¡¢2À¤Âå¤À¤±¤Ç¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥¢¡¼¡Ê¼ï²´ÇÏ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é13Ç¯´Ö¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ»Þ±¹¼Ë¤Ç¤âSS½éÇ¯ÅÙ»º¶ð¤Î¥À¥Ö¥ë¥æ¥¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤È¤¤¤¦ÇÏ¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡¢¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤±¤Ã¤·¤Æ¸«±É¤¨¤Î¤¹¤ëÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¬¤¬¹â¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áö¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÀª¤¤¤¬µ¬³Ê³°¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÁö¤ë¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤«¤éÏ¢¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¹¢ÌÄ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢3¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÃÏÊý¤ØÅ¾½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥ì¥¬¥·¡¼¡Ê3¾¡¡Ë¤ä¡¢GI¤Ë¤â½ÐÁö¤·¤¿¥¿¥«¥é¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡Ê4¾¡¡Ë¡¢°Û¿§¤ÎÆîÈ¾µå»º¤È¤¤¤¦¥ô¥ê¥ë¡Ê6¾¡¡Ë¤Ê¤É¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½Å¾Þ¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãå¼Â¤Ë¾å°Ì¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÂ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡SS¤Ï2002Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»àË´¡¢¤·¤«¤·¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ç¶¥ÁöÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¥Õ¥¸¥¥»¥¡¢¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥À¥ó¥¹¥¤¥ó¥¶¥À¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»»Ï¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñ»Þ±¹¼Ë¤Ç¤â2004Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯»º¶ð¤Î¥¹¥à¡¼¥¹¥Ð¥ê¥È¥ó¤¬GIII¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2005Ç¯¤Ë¤ÏSS¤¬»àË´¤·¤¿Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶â»Ò¿¿¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬»°´§ÇÏ¤Ëµ±¤¯¡£¼«¤é¤Î»à¸å¤ËºÇ¹â·æºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë°ì»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ÀÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£SS¤Ë¤Ï»àË´¤·¤¿Ç¯¤Ë¼ïÉÕ¤±¤·¤Æ2003Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥é¥¹¥È¥¯¥í¥Ã¥×¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Æ¬¤ò¹ñ»Þ±¹¼Ë¤ÇÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ê¤³¤Î¹à¡¢Â³¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹ñ»Þ±É¡Ê¤¯¤Ë¤¨¤À¡¦¤µ¤«¤¨¡Ë¡¿1955Ç¯´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÇÀ³ØÉô½Ã°å³Ø²ÊÂ´¶È¸å¤Î1978Ç¯¤«¤éÈþ±º¡¦»³ºê¾´µÁ±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¡£1989Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ1990Ç¯¤Ë³«¶È¡¢°Ê¸åÍ¥½¨Ä´¶µ»Õ¾Þ7²ó¡¢Í¥½¨±¹¼Ë¾Þ7²ó¡£¼ç¤Ê´ÉÍýÇÏ¤Ï¤Û¤«¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡¢¥Þ¥Ä¥ê¥À¥´¥Ã¥Û¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡£
