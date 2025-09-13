¡Ô¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î²°³°¥×¡¼¥ë»þ´Ö¤â¡ÕÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ï¥ï¥¤ÊÌÁñÁûÆ°¤Ç¡Ä¼º¤ï¤ìÂ³¤±¤ë°¦ºÊ¤È¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊÌÁñ¤ò½ä¤ëÁÊ¾ÙÁûÆ°¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î8Æü¤ËÂçÃ«¤ÈÂåÍý¿Í¤Î¥Í¥º¡¦¥Ð¥ì¥í»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾õ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«¤ÎÅê¹Æ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥Ã¥È¤ÎÉô²°Ãå¡×¡£Â¾¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¡ÖÇò¥Ñ¡¼¥«¡¼»äÉþ¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±»Ñ¡×¤Ê¤É
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤Åç¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âµé¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ë¡Ø¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ò·úÀßÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£Ê¬¾ù¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Î¹ØÆþ¼ÔÂè1¹æ¤È¤·¤Æ¹¹ðÅã¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º»á¤ÈÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¼Ô¤Î¥È¥â¥³¡¦¥Þ¥Ä¥â¥È»á¤«¤éÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£³¤³°¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥ì¥í»á¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¸ý¤ò½Ð¤·¡¢Í×µá¤Ë±þ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÂçÃ«Áª¼ê¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¡É¶¼Ç÷¡É¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¸¶¹ð¤Î2¿Í¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é²òÇ¤¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤³¤ÎÊÌÁñ¤Î¹ØÆþ¤ò·è¤á¡¢º£Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè1»Ò½÷»ù¤ä°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤È¤â¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£ÈÎÇä²ñ¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¹¹ð¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¹¹ð¤Ï7·î¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥Ï¥ï¥¤¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤â¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡35²¯±ß¤ÎÈñÍÑ¤ò¤«¤±¡¢°ìÎ®·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÀßÈ÷¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£²°³°¤Ë¤Ï¥×¡¼¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤ÎÌîµåÎý½¬»ÜÀß¤â¤¢¤ë¥Ï¥º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬Çò»æ¤Ë¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤â·úÃÛ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¼õÆñ
¡¡ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¡ÉÌóÂ«¤ÎÃÏ¡É¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Ë½§¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤â2024Ç¯3·î¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Î¤Û¤«¼¼Æâ¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±»ÜÀß¡£ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤³¤³¤ËÄÌ¤¦Ãæ¡¢Ï²¼¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ò¼Â¤é¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î°¦¤ò°é¤à¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¼«Âð¤â¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬²áÅÙ¤ÊÊóÆ»¤ò¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÇäµÑ¤Î°Õ¸þ¤Ø¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡É¼õÆñ¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊµÕÉ÷¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢É×ÉØ¤Ï»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À»º¸åÈ¾Ç¯¤Û¤É¤ÇÂÎÄ´¤Ë¤âÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò´Þ¤á¤¿²È»ö¤ÎÂçÈ¾¤òÃ´¤¤¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î»î¹ç¤âÅÙ¡¹´ÑÀï¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÆóÅáÎ®Áá´üÉüµ¢¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºßÈ´¤¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤â¤½¤ì¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Í°ìÇÜÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦³¤³°¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÁÊ¾Ù¤Î¹ÔÊý¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÂçÃ«¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£